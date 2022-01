Gentili visitatori,



dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 decretata a livello nazionale e a oggi fissata al 31 marzo 2022, in ottemperanza alla normativa vigente, è possibile accedere ai musei Ferrari di Maranello e di Modena solo se si è in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. “Super Green Pass”), in formato cartaceo o digitale, rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

- avvenuta vaccinazione anti COVID-19 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da COVID-19;

- avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.





Per l’arco temporale sopra indicato, non è pertanto consentito l’ingresso ai visitatori con Green Pass generato da test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al COVID-19.





Non verrà accettata diversa documentazione medica quali esiti negativi di tamponi e/o test sierologici.





Salvo diversa disposizione di legge, è consentito l’accesso senza certificazione ai minori di anni 12, ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica conforme alle disposizioni di legge, ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar, alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.





Per eventuali aggiornamenti in tema di esenzioni dall’obbligo del Green Pass o Super Green Pass, si prega di consultare la pagina web di cui a questo link.