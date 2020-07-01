Бронирование услуги пока невозможно



Музеи Ferrari предлагают пакетные предложения Discover Ferrari & Pavarotti Land, благодаря которым вы сможете открыть для себя мир «Гарцующего жеребца» и самые знаменитые традиционные продукты, которыми славятся Модена и ее окрестности.

Билет Discover Ferrari & Pavarotti Land стоимостью 48 евро действует в течение одного дня и включает в себя: