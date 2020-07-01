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Музеи Ferrari

DISCOVER FERRARI & PAVAROTTI LAND

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Slow food, fast cars

Музеи Ferrari предлагают пакетные предложения Discover Ferrari & Pavarotti Land, благодаря которым вы сможете открыть для себя мир «Гарцующего жеребца» и самые знаменитые традиционные продукты, которыми славятся Модена и ее окрестности.

Билет Discover Ferrari & Pavarotti Land стоимостью 48 евро действует в течение одного дня и включает в себя:

  • посещение двух музеев Ferrari в Маранелло и Модене;
  • посещение дома-музея Лучано Паваротти;
  • экскурсии с гидом и дегустацию продукции как минимум двух участвующих в проекте компаний, которые являются производителями таких традиционных продуктов, как бальзамический уксус, Ламбруско и колбасные изделия;
  • поездки на автобусах в рамках тура в течение всего дня;
  • трансфер до железнодорожного вокзала г. Модены и автовокзала г. Болоньи.
Купить билет Discover Ferrari & Pavarotti Land

Для справок и бронирования:

+39-059.7132208 – info@discoverferraripavarottiland.it

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