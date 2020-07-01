Музей в Маранелло предлагает семинары продолжительностью 75 минут каждый преимущественно на научно-технические и маркетинговые темы, а также занятия, посвященные сплочению коллектива.

Уроки проводятся в специальной аудитории, вмещающей 25–28 учеников, с использованием интерактивных техник, механических компонентов и аудиовизуальных материалов.

По запросу с занятием можно совместить экскурсию по музею по сниженной цене.

Для получения дополнительной информации направьте запрос по адресу электронной почты: campusmuseo@ferrari.com .