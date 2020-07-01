Экскурсия по заводу: музеи Ferrari

Автобусная экскурсия по заводу

Музей Ferrari в Маранелло предоставляет своим гостям возможность принять участие в эксклюзивной обзорной экскурсии на автобусе по гоночной трассе Фьорано и по viale Enzo Ferrari, пролегающей по территории завода.

Экскурсовод музея расскажет на итальянском и английском языках о характеристиках и инфраструктуре гоночной трассы Ferrari, где с 1972 года проводятся испытания гоночных и дорожных автомобилей, а также промышленного комплекса Cittadella Ferrari, который является главной частью предприятия, где производятся все модели «Гарцующего жеребца». Особый интерес представляют архитектурные сооружения, построенные такими известными архитекторами, как Ренцо Пьяно, Массимилиано Фуксас, Жан Нувель, Марко Висконти и Луиджи Стуркьо. Не менее интересна заботливо сохраненная историческая часть завода начиная с входной конструкции, которая остается неизменной с 1947 года.



Запрещается выходить из автобуса, а также выполнять фото- или видеосъемку.



Напоминаем, что в соответствии с действующим постановлением, указанным в декрете № 221 от 24 декабря 2021 г. в автобусе обязательно использование средств защиты органов дыхания типа FFP2.