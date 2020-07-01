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Музеи Ferrari

Экскурсия по заводу: музеи Ferrari

Автобусная экскурсия по заводу

Музей Ferrari в Маранелло предоставляет своим гостям возможность принять участие в эксклюзивной обзорной экскурсии на автобусе по гоночной трассе Фьорано и по viale Enzo Ferrari, пролегающей по территории завода.
Экскурсовод музея расскажет на итальянском и английском языках о характеристиках и инфраструктуре гоночной трассы Ferrari, где с 1972 года проводятся испытания гоночных и дорожных автомобилей, а также промышленного комплекса Cittadella Ferrari, который является главной частью предприятия, где производятся все модели «Гарцующего жеребца». Особый интерес представляют архитектурные сооружения, построенные такими известными архитекторами, как Ренцо Пьяно, Массимилиано Фуксас, Жан Нувель, Марко Висконти и Луиджи Стуркьо. Не менее интересна заботливо сохраненная историческая часть завода начиная с входной конструкции, которая остается неизменной с 1947 года.

Запрещается выходить из автобуса, а также выполнять фото- или видеосъемку.

Напоминаем, что в соответствии с действующим постановлением, указанным в декрете № 221 от 24 декабря 2021 г. в автобусе обязательно использование средств защиты органов дыхания типа FFP2.

Порядок бронирования

Для участия в экскурсии необходимо забронировать место через веб-сайт музея (предварительная запись осуществляется в зависимости от наличия мест). Сначала необходимо приобрести входной билет в музей в онлайн-режиме, дождаться получения подтверждения и кода бронирования по электронной почте, а затем оплатить автобусную экскурсию. Перед приобретением входных билетов в музей рекомендуется проверить наличие мест в автобусе на желаемую дату.

Даты посещения музея и экскурсии должны совпадать. В том, что касается расписания, вы можете посетить музей в любое время в рабочие часы, в то время как автобусные экскурсии осуществляются 2 раза в день, в 12:30 и 13:30; автобус отправляется от входа в музей.

В зависимости от загруженности гоночной трассы Фьорано и требований завода возможно изменение расписания или отмена экскурсий, о чем посетителям может быть сообщено незадолго до их начала.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Возможна организация частных автобусных экскурсий

По любым вопросам: напишите по адресу электронной почты museo@ferrari.com или позвоните в компанию Vivara Viaggi по

тел. +39 0 51 6120818.

Стоимость билета

Билет по полной стоимости для взрослых: 15,00 евро

Льготный билет для учащихся и лиц старше 65 лет: 13,00 евро

Несовершеннолетние до 19 лет в сопровождении членов семьи: 5,00 евро

* Просим лиц с ограниченными возможностями сообщать о бронировании по адресу электронной почты museo@ferrari.com или по номеру телефона компании Vivara Viaggi +39 051 6120818.

Проверьте наличие мест  в обзорной экскурсии по заводу и гоночной трассе

Приобретите здесь билеты в музей Ferrari в Маранелло и обзорную экскурсию по заводу и гоночной трассе

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