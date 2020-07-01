Экскурсия по заводу: музеи Ferrari

Возможна организация частных автобусных экскурсий
По любым вопросам: напишите по адресу электронной почты museo@ferrari.com или позвоните в компанию Vivara Viaggi по
тел. +39 0 51 6120818.
Стоимость билета
Билет по полной стоимости для взрослых: 15,00 евро
Льготный билет для учащихся и лиц старше 65 лет: 13,00 евро
Несовершеннолетние до 19 лет в сопровождении членов семьи: 5,00 евро
* Просим лиц с ограниченными возможностями сообщать о бронировании по адресу электронной почты museo@ferrari.com или по номеру телефона компании Vivara Viaggi +39 051 6120818.
Проверьте наличие мест в обзорной экскурсии по заводу и гоночной трассе
Приобретите здесь билеты в музей Ferrari в Маранелло и обзорную экскурсию по заводу и гоночной трассе