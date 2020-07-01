Музеи Ferrari

ЭКСКУРСИИ С ГИДОМ И ЧАСТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

По запросу проводятся эксклюзивные экскурсии с гидом на следующих языках: итальянский, английский, французский, немецкий, испанский, португальский, русский, китайский, японский и арабский.

Продолжительность: 60 минут

Рекомендуемое количество участников: не более 20 человек.

Цена200 евро + входной билет в музей

Для получения дополнительной информации и бронирования загрузите заявку на посещение выбранного музея.

МУЗЕЙ FERRARI В МАРАНЕЛЛО
МУЗЕЙ ЭНЦО ФЕРРАРИ В МОДЕНЕ
МАРАНЕЛЛО И МОДЕНА

Также возможна организация посещения музея в нерабочее время в соответствии с конкретными пожеланиями заказчика. Посещение может быть дополнено приветственным кофе и прохладительными напитками по завершении экскурсии в специально отведенной зоне кафе. Для получения информации об услуге свяжитесь с нами: eventimuseo@ferrari.com

  • ЭКСКУРСИИ С ГИДОМ
  • ЧАСТНЫЕ ЭКСКУРСИИ
  • Билеты