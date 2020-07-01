ЧАСТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Также возможна организация посещения музея в нерабочее время в соответствии с конкретными пожеланиями заказчика. Посещение может быть дополнено приветственным кофе и прохладительными напитками по завершении экскурсии в специально отведенной зоне кафе. Для получения информации об услуге свяжитесь с нами: eventimuseo@ferrari.com