Музей Ferrari — это идеальное место для организации эксклюзивных мероприятий. После закрытия для посетителей музей предоставляет в распоряжение гостей свои выставочные площади и персонал, который окажет поддержку на всех этапах подготовки и проведения мероприятия. Поощрительные или обучающие мероприятия, презентации продукции, торжества, встречи руководителей: для каждого типа мероприятий предусмотрена индивидуальная концепция, которая, помимо прочего, может включать в себя экскурсии с гидом, ужины и аперитивы, выступления на согласованную с заказчиками тему.
Руководство музея обеспечивает максимальную поддержку заказчикам, предлагая варианты программ по сплочению коллектива и развлекательные мероприятия, включающие в себя эксклюзивные экскурсии с гидом по заводу и гоночной трассе, управление симуляторами и участие в пит-стопе.
Экскурсия по заводу и гоночной трассе | Симулятор «Формулы-1» | Задание по замене шин
Проведение эксклюзивных мероприятий после закрытия для посетителей возможно в течение всего года, за исключением 25 декабря и 1 января.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу электронной почты: eventimuseo@ferrari.com