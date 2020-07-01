Руководство музея обеспечивает максимальную поддержку заказчикам, предлагая варианты программ по сплочению коллектива и развлекательные мероприятия, включающие в себя эксклюзивные экскурсии с гидом по заводу и гоночной трассе, управление симуляторами и участие в пит-стопе.

Экскурсия по заводу и гоночной трассе | Симулятор «Формулы-1» | Задание по замене шин

Проведение эксклюзивных мероприятий после закрытия для посетителей возможно в течение всего года, за исключением 25 декабря и 1 января.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу электронной почты: eventimuseo@ferrari.com