Конференц-центр площадью более 550 м² с отдельным входом на площади перед зданием, при этом сообщающийся с музеем, открыт круглый год для проведения встреч, собраний, конференций и мероприятий.

Центр располагает многофункциональным залом, также оснащенным для организации обедов и угощения прохладительными напитками. Его можно использовать как в течение дня, так и после закрытия для посетителей: таким образом в вашем распоряжении окажется весь музей, доступный для частных экскурсий, а также симуляторы «Формулы-1» и возможность участия в пит-стопе в качестве уникальной развлекательной программы для ваших гостей.