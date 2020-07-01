Музеи Ferrari

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

Организуя конференцию или встречу в музеях Ferrari, вы выбираете престиж единственного в своем роде уникального пространства.
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Конференц-центр площадью более 550 м² с отдельным входом на площади перед зданием, при этом сообщающийся с музеем, открыт круглый год для проведения встреч, собраний, конференций и мероприятий.

Центр располагает многофункциональным залом, также оснащенным для организации обедов и угощения прохладительными напитками. Его можно использовать как в течение дня, так и после закрытия для посетителей: таким образом в вашем распоряжении окажется весь музей, доступный для частных экскурсий, а также симуляторы «Формулы-1» и возможность участия в пит-стопе в качестве уникальной развлекательной программы для ваших гостей.

Это помещение, которое может быть подготовлено в соответствии с потребностями заказчика, оснащено оборудованием для показа видеороликов и презентаций, микрофонами, усилителем звука, четырехместной трибуной для докладчиков, подиумом и пространством, предназначенным для аккредитации.

Отдел по подготовке мероприятий музеев Ferrari всегда готов помочь вам в организации мероприятия в соответствии с вашими потребностями.

Контактная информация: eventimuseo@ferrari.com
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