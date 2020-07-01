Музеи Ferrari

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Музеи Ferrari предлагают посетителям возможность познакомиться с историей «Гарцующего жеребца» и ее основателя в уникальной и увлекательной форме.
Специальные пакетные предложения «Musei Fan Experience» и «Musei Vip Experience» музея Ferrari в Маранелло позволят вам прикоснуться к миру мечты и испытать настоящую страстную увлеченность автомобилями, характерную для этих мест.

«Musei Fan Experience» — это пакетное предложение, предназначенное для истинных поклонников Ferrari, которые мечтают окунуться в атмосферу гонок в Зале чемпионов музея в Маранелло, вновь пережить историю и успехи «Формулы-1», получить заряд адреналина, поучаствовав в пит-стопе, и ощутить эмоции настоящего гран-при на симуляторе Scuderia Ferrari. 

Пакетное предложение «Museum Fan Experience» можно забронировать как минимум для 2 и как максимум для 12 человек; в него включены следующие услуги и памятные сувениры: 

  • вход в музей в Маранелло (без очереди в кассу);
  • индивидуальный именной бейдж Ferrari для каждого участника;
  • кепка Ferrari в подарок каждому участнику;
  • участие в пит-стопе для группы с фотосъемкой (для детей 6–8 лет согласовывается другое мероприятие);
  • управление симулятором Scuderia Ferrari для каждого участника.

Musei Fan EXPERIENCE: Билет по полной стоимости для взрослых 125 евро
Musei Fan EXPERIENCE: Льготный билет для лиц в возрасте 6–18 лет 90 евро

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