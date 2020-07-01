Пакетное предложение «Museum Fan Experience» можно забронировать как минимум для 2 и как максимум для 12 человек; в него включены следующие услуги и памятные сувениры:

вход в музей в Маранелло (без очереди в кассу);

индивидуальный именной бейдж Ferrari для каждого участника;

кепка Ferrari в подарок каждому участнику;

участие в пит-стопе для группы с фотосъемкой (для детей 6–8 лет согласовывается другое мероприятие);

управление симулятором Scuderia Ferrari для каждого участника.

Musei Fan EXPERIENCE: Билет по полной стоимости для взрослых 125 евро

Musei Fan EXPERIENCE: Льготный билет для лиц в возрасте 6–18 лет 90 евро