Экскурсия по заводу Ferrari
Музеи Ferrari предлагают принять участие в эксклюзивной экскурсии по заводу и гоночной трассе Фьорано.
«Musei Fan Experience» — это пакетное предложение, предназначенное для истинных поклонников Ferrari, которые мечтают окунуться в атмосферу гонок в Зале чемпионов музея в Маранелло, вновь пережить историю и успехи «Формулы-1», получить заряд адреналина, поучаствовав в пит-стопе, и ощутить эмоции настоящего гран-при на симуляторе Scuderia Ferrari.
Пакетное предложение «Museum Fan Experience» можно забронировать как минимум для 2 и как максимум для 12 человек; в него включены следующие услуги и памятные сувениры:
Musei Fan EXPERIENCE: Билет по полной стоимости для взрослых 125 евро
Musei Fan EXPERIENCE: Льготный билет для лиц в возрасте 6–18 лет 90 евро