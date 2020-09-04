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    Музеи Ferrari

    Билеты и пакетные предложения

    Музеи

    Музей Ferrari в Маранелло

    +39 0536949713 

    museo@ferrari.com  

    Via Alfredo Dino Ferrari, 43, 41053 Maranello MO

    Часы работы
    Апрель/Октябрь 09.30 - 19.00
    Ноябрь/Март 09.30 - 18.00
    Закрыто
    25 декабря
    1 января

    Музей Энцо Феррари

    +39 0594397979 

    biglietteriamef@ferrari.com 

    Via Paolo Ferrari, 85, 41121 Modena

    Часы работы
    Апрель/Октябрь 09.30 - 19.00
    Ноябрь/Март 09.30 - 18.00
    Закрыто
    25 декабря
    1 января
    БИЛЕТЫ
    Для обоих музеев Ferrari:

    • Льготные билеты для учащихся старше 10 лет, взрослых старше 65 лет, сопровождающих лиц с ограниченными возможностями и военнослужащих
    • Для учащихся начальных школ (6–10 лет) льготные билеты предусмотрены только при бронировании по адресу электронной почты museo@ferrari.com 
    • Бесплатный вход: лица с ограниченными возможностями и дети до 5 лет    
    • Билеты можно приобрести как онлайн, так и непосредственно в кассах музея в рабочие часы
    • Последний вход: 18:15 в период с апреля по октябрь и 17:15 в период с ноября по март

    Для билетов, приобретаемых онлайн:

    Для покупки билетов для посещения одного из музеев Ferrari и единых билетов необходимо указать дату и время посещения каждого музея. В случае использования единого билета в музеи в Модене и Маранелло оба музея необходимо посетить с промежутком не более 48 часов.

    Подробная информация о билете MUSEI FERRARI PASS

    Музеи Ferrari предлагают своим гостям возможность посетить как музей Ferrari в Маранелло, так и музей Энцо Феррари в Модене на специальных условиях. Приобретая новый Musei Ferrari Pass, посетитель получает единый билет на посещение двух музеев по сниженной цене 30 евро. Для несовершеннолетних в возрасте до 19 лет в сопровождении члена семьи предусмотрена специальная цена 12 евро.

    При приобретении единых билетов в музеи в Модене и Маранелло следует указать дату и время посещения каждого музея; оба музея необходимо посетить с промежутком не более 48 часов.

    Благодаря билету Musei Ferrari Pass еще проще узнать, где родилась легенда, посетив увлекательный и захватывающий музей, посвященный Энцо Феррари, и прикоснуться к легендарному миру «Гарцующего жеребца» в прошлом, настоящем и будущем, совершив путешествие во времени в музее в Маранелло.

    Для приобретения нового билета Musei Ferrari PassНАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
    Входной билет
    ВЗРОСЛЫЕ
    19 +
    22,00 евро
    УЧАЩИЕСЯ И ЛИЦА СТАРШЕ 65 ЛЕТ
    18,00 евро
    НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ МЛАДШЕ 19 ЛЕТ
    в сопровождении родителей
    9,00 евро
    ИНВАЛИДЫ И ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ
    Бесплатно
    СЕМЬИ
    3 и более участников
    22,00 евро Взрослые + 5 евро до 19 лет
    ОТКРЫТАЯ ДАТА
    Musei Ferrari Pass (Маранелло + Модена)
    ВЗРОСЛЫЕ
    19 +
    30,00 евро
    НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ МЛАДШЕ 19 ЛЕТ
    в сопровождении родителей
    12,00 евро
    СЕМЬИ
    3 и более участников
    30,00 евро Взрослые + 8 евро до 19 лет
    ОТКРЫТАЯ ДАТА
    Симуляторы F1 и GT
    Полупрофессиональный симулятор: 10 минут, включая 7 минут вождения при поддержке технического специалиста, который научит пользоваться элементами управления на руле, коробкой передач и регулировкой педали.
    Ознакомиться с правилами
    МАРАНЕЛЛО - Симулятор «Формулы-1»
    30,00 евро
    МОДЕНА - Симулятор GT
    25,00 евро
    ЗАБРОНИРОВАТЬ В МОДЕНЕЗАБРОНИРОВАТЬ В МАРАНЕЛЛО
    ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
    ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЗАВОДУ И ГОНОЧНОЙ ТРАССЕ
    Музей Ferrari в Маранелло предоставляет своим гостям возможность принять участие в эксклюзивной обзорной экскурсии на автобусе по гоночной трассе Фьорано и по viale Enzo Ferrari, пролегающей по территории завода. Автобусная экскурсия с гидом продолжительностью 45 минут по гоночной трассе Фьорано и территории завода Ferrari позволяет увидеть различные объекты компании (посетители должны оставаться в автобусе).
    ВЗРОСЛЫЕ
    19 +
    20,00 евро
    УЧАЩИЕСЯ И ЛИЦА СТАРШЕ 65 ЛЕТ
    16,00 евро
    НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ МЛАДШЕ 19 ЛЕТ
    в сопровождении родителей
    5,00 евро
    БИЛЕТЫ
    Откройте для себя Ferrari & Pavarotti Land
    Бронирование услуги пока невозможно

    Билет тура Discover Ferrari & Pavarotti Land дает вам право на поездки на автобусах, курсирующих между входящими в тур точками назначения, на вход в три музея (музей Паваротти, музей Ferrari в Маранелло и музей Энцо Феррари в Модене), а также на посещение участвующих в туре компаний и организуемых ими дегустаций.
    ВЗРОСЛЫЕ
    19 +
    35,00 евро
    УЧАЩИЕСЯ
    27,00 евро
    НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
    от 6 до 18 лет
    18,00 евро
    ДЕТИ
    до 5 лет
    Бесплатно
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    ТУРОПЕРАТОРЫ
    Туристические агентства и туроператоры могут запросить дополнительную информацию о разработанных для них условиях и предложениях, заполнив соответствующую форму.
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    Адреса
    Музей в Маранелло Via Dino Ferrari 43 – 41053 Maranello (MO)
    Музей в Модене Via Paolo Ferrari 85 – 41121 Modena - Стоянка за музеем, via Giuseppe Soli 101

    НА МАШИНЕ

    Музей Ferrari в Маранелло
    Покиньте автомагистраль A1 Milano-Napoli через съезд Modena Nord, сверните на объездную дорогу в направлении Abetone-Sassuolo. Следуйте указателям в направлении Maranello-Formigine. Поверните налево и продолжайте движение до въезда на Strada Provinciale Giardini, а затем поверните направо и двигайтесь 3 км в направлении Maranello. Точный адрес для GPS-навигатора: Via A. Dino Ferrari 43 Maranello.
    Музей Энцо Феррари в Модене
    Покиньте автомагистраль A1 Milano-Roma и A22 del Brennero через съезд Modena Nord, сверните на объездную дорогу в направлении Bologna, съезд № 6. Поверните направо по направлению к центру сразу после эстакады над железной дорогой.

    ИЗ АЭРОПОРТА БОЛОНЬИ ИМ. ГУЛЬЕЛЬМО МАРКОНИ

    Если вы прибываете в аэропорт Болоньи им. Гульельмо Маркони, воспользуйтесь такси или забронируйте услугу в музее, написав по адресу электронной почты booking@vivaraviaggi.it или позвонив в компанию Vivara Viaggi по телефону + 39 (0) 51 6120818.

    РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ МУЗЕЯМИ

    Расстояние между музеями Феррари всего 20 км

    Существует услуга между двумя музеями Феррари в Модены и Маранелло, в установленное время, с остановкой на станции ЖД Модены 

    Для дополнительной информации идёте позвонить на нр +39 051 6130818 / + 39 0536073036 с 19:00 до 17:00 или электронная почта booking@vivaraviaggi.it

    Советуем онлайн-бронирование:

    Viavara Viaggi