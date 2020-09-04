+39 0536949713
Via Alfredo Dino Ferrari, 43, 41053 Maranello MO
+39 0594397979
Via Paolo Ferrari, 85, 41121 Modena
Для билетов, приобретаемых онлайн:
Для покупки билетов для посещения одного из музеев Ferrari и единых билетов необходимо указать дату и время посещения каждого музея. В случае использования единого билета в музеи в Модене и Маранелло оба музея необходимо посетить с промежутком не более 48 часов.
Расстояние между музеями Феррари всего 20 км
Существует услуга между двумя музеями Феррари в Модены и Маранелло, в установленное время, с остановкой на станции ЖД Модены
Для дополнительной информации идёте позвонить на нр +39 051 6130818 / + 39 0536073036 с 19:00 до 17:00 или электронная почта booking@vivaraviaggi.it
Советуем онлайн-бронирование: