Посетите музей и побывайте на автодроме

Музеи Ferrari совместно с автодромом в Модене предлагают своим гостям еще одну уникальную возможность. Предъявив билет в музеи Ferrari, вы сможете воспользоваться льготными условиями въезда на гоночную трассу автодрома в Модене на своем автомобиле и совершить поездку продолжительностью 15 минут по сниженной цене 35 евро.

На трассе вас будут ждать сотрудница, отвечающая за прием гостей, и гонщик-профессионал, который расскажет о характеристиках трека и необходимых мерах безопасности; вы также сможете посетить бар/закусочную.

По истечении 15 минут возможно продление поездки: стоимость дополнительного времени составляет 2,50 евро за минуту. Для проверки доступности услуги, предварительной записи или получения подтверждения необходимо связаться с гоночной трассой автодрома в Модене, отправив сообщение по адресу электронной почты: info@autodromodimodena.it.