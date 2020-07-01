Острые ощущения от вождения болида «Формулы-1»

Два полупрофессиональных симулятора в музеях Ferrari в Модене и Маранелло предназначены для желающих испытать острые ощущения от вождения болида «Формулы-1» Ferrari на самых известных гоночных трассах: Монца, Барселона, Сильверстоун, Имола, Нюрбюргринг, Зандворт, Спа-Франкоршам и Муджелло.

Автомобиль позволяет ощутить тип дорожного покрытия, реалистично реагирует при наезде на поребрики и, конечно же, необычайно чувствителен к разгону и торможению, благодаря чему вы можете испытать захватывающую дух скорость за рулем исключительно сложной машины. Есть еще одно преимущество: если автомобиль попал в аварию или его развернуло на 180 градусов после заноса, вы можете начать все сначала без какого-либо сопутствующего ущерба.