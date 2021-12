La costruzione dell'autodromo fu decisa nel gennaio del 1922 dall'Automobile Club di Milano per commemorare il venticinquesimo anniversario dalla fondazione. I lavori iniziarono il 15 maggio e terminarono in soli 110 giorni. Il primo giro completo di pista fu percorso il 28 luglio dello stesso anno. È il terzo autodromo permanente più antico al mondo, dopo quello di Brooklands (non più in uso) e quello di Indianapolis. E’ la sede storica del Gran Premio d'Italia.