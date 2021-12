“

Spa è un circuito iconico, leggendario, tra i più famosi in Europa e nel mondo

Mauro Barbieri

Coordinatore Performance and Simulations di Ferrari Competizioni GT

La motivazione è sicuramente nel disegno della pista, nel tracciato in sé per sé. Curve medie, lente e veloci si susseguono una dopo l’altra insieme a delle grandi variazioni di pendenza, come se percorressimo delle montagne russe. Il setup deve essere un compromesso tra le curve di alta velocità”, prosegue Barbieri, “dove la vettura deve essere rigida per avere maggior stabilità, e le curve a bassa velocità dove invece la macchina deve avere tarature morbide delle sospensioni per aumentare il grip meccanico e per essere in grado di assorbire tutte le asperità del terreno e i cambi di pendenza. Una vettura con un assetto “soft” è più competitiva sul bagnato e Spa è famosa per il meteo imprevedibile. Due anni fa abbiamo trovato sole, pioggia, grandine e neve, tutto all’interno della stessa gara. Infine, il livello di carico aerodinamico è importante; per le curve di alta velocità e per la pioggia il pilota ci chiede il massimo del carico possibile, ma nei lunghi rettilinei di alta velocità sarebbe preferibile una configurazione in grado di offrire un livello di resistenza molto ridotto. È una sfida, è un grande compromesso da trovare. Noi siamo pronti a raccogliere questa sfida e faremo del nostro meglio.