Le qualifiche della 6 Ore di Spa-Francorchamps terminano con tre Ferrari nella top-10 della classe LMGTE Am: il team Richard Mille AF Corse con la 488 GTE numero 83 partirà in terza fila, mentre gli equipaggi della numero 54 di AF Corse e della 57 di Kessel Racing scatteranno settimo e nono. Partirà tredicesima, invece, la 488 GTE numero 21 di AF Corse che non ha preso parte al turno di qualifica. La gara, terzo round del FIA World Endurance Championship, è in programma sabato 29 dalle 12.45 (orario locale).

Luis Perez Companc, 488 GTE #83: “La qualifica è stata impegnativa considerato che ho avuto solo due giri utili per provare il tempo, trovando anche parecchio traffico. Non ho potuto trovare il tempo migliore, peccato. In ogni caso la vettura è veloce e sono molto fiducioso per la gara”.

Davide Rigon, 488 GTE #54: “Il primo pensiero lo rivolgo a tutto il team AF Corse che ha lavorato senza fermarsi da ieri sera, dopo l’incidente con la Ferrari numero 21 nelle prove libere 3, per consentirci di essere pronti per le qualifiche. La vettura è molto buona dunque in gara partiremo con l’obiettivo di fare un grande risultato. Spa è una pista complicata, ma molto affascinante, dove le variabili sono numerose a partire dal meteo. Scatteremo puntando a salire sul podio”.

Daniel Serra, 488 GTE #57: “Abbiamo fatto una buona qualifica con Kimura, un turno interrotto da una bandiera rossa che quindi ha condizionato lo sviluppo specialmente perché ha fatto raffreddare gli pneumatici. Le sensazioni sono positive in vista della gara”.