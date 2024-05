Nel 2011 ha vinto la Coppa del Mondo CIK-FIA KF3 e il Trofeo dell’Academy CIK-FIA. Nel 2012 ha conquistato il titolo di Campione WSK, mentre l’anno seguente è stato vicecampione d’Europa e vicecampione Under 18 con il team ART Grand Prix. Nel 2014 debutta in monoposto con il team Fortec Motorsport, con il quale è vicecampione del campionato Formula Renaults ALPS. Primo dei rookie all’esordio in Formula 3, dove è approdato nel 2015 con il team Van Amersfoort Racing finendo quarto in classifica.

Nel 2016 Charles è entrato a far parte della Ferrari Driver Academy e si è laureato campione in GP3 con la scuderia Art Grand Prix, guidata allora da Frédéric Vasseur. In quella stagione assaggia per la prima volta una vettura di Formula 1 disputando quattro sessioni di prove libere al venerdì con la Haas motorizzata Ferrari e girando nel test di Silverstone con la Scuderia.

Nel 2017 ha gareggiato in Formula 2 con il team Prema e ha subito vinto la serie con sette successi di tappa. Questo titolo gli spalanca le porte della Formula 1 nella quale debutta nel 2018 al volante della Alfa Romeo Sauber a motore Ferrari ottenendo 39 punti.

Nel 2019 viene scelto per affiancare Sebastian Vettel in qualità di pilota ufficiale della Scuderia Ferrari. In Bahrain, alla seconda gara con il team, centra la prima pole position diventando il pilota più giovane nella storia della Scuderia a raggiungere questo traguardo. Batte i record di precocità anche per quanto riguarda la vittoria quando si impone nel Gran Premio del Belgio, bissando il successo una settimana più tardi, quando manda in delirio i tifosi Ferrari a Monza.