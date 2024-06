Ferrari in top-10 a Monza

Al termine del quinto round del FIA World Endurance Championship, l’ultimo in scena in Europa, la prima Ferrari al traguardo è quella degli ufficiali Lilou Wadoux e Alessio Rovera, che hanno condiviso la vettura con Luis Perez Companc, che era partita dalla quarta casella in griglia. A condizionare il risultato un contatto subito nel corso della seconda ora, quando al volante vi era l’argentino, che ha causato un fuoripista alla seconda curva di Lesmo, che ha costretto l’equipaggio a tentare una non facile rimonta. Il miglior tempo in corsa è stato firmato da Alessio Rovera in 1’47’’096, che è rimasto al volante per 61 dei 183 giri completati. Al traguardo il team Richard Mille – AF Corse ha maturato un ritardo di 2 tornate sulla Porsche numero 77 vincitrice.

Terminano nella top-10 le due 488 GTE portate in gara dalla squadra piacentina AF Corse. La nona posizione è stata firmata da Julien Piguet, Simon Mann e Ulysse de Pauw, con il belga classe numero 2001 autore del miglior tempo in 1’47’’953. Decima alla bandiera a scacchi la Ferrari in livrea argentata VistaJet con Davide Rigon, Thomas Flohr e Francesco Castellacci. Il miglior riferimento cronometrico dell’equipaggio, pari a 1’47’’434, porta la firma dell’ufficiale Rigon, che ha condotto la vettura numero 54 per 62 giri. A causare il ritardo di quattro giri la necessità di sostituire il cambio in una fase della corsa nella quale la Ferrari era al comando della classe.

Nella prova iridata disputata nel Tempio della velocità era costretta al ritiro per un inconveniente meccanico la Ferrari 488 GTE numero 57 del team Kessel Racing, affidata a Monza a Takeshi Kimura, Scott Huffaker e Kei Cozzolino.

Il FIA WEC tornerà sotto i riflettori il 10 settembre in Giappone in occasione della 6 Ore del Fuji.