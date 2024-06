I commenti dopo la qualifica a Monza

Le quattro Ferrari iscritte in classe LMGTE Am partiranno in Top-10 alla 6 Ore di Monza, quinto appuntamento del FIA World Endurance Championship, in scena sul tracciato lombardo che misura 5,793 chilometri. La migliore delle vetture di Maranello è la 488 GTE numero 83 del team Richard Mille – AF Corse che scatterà quarta. Ecco i commenti dei piloti al termine della qualifica.

Lilou Wadoux, 488 GTE #83: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro nella qualifica, credo che Luis abbiamo completato un grande giro che ci fa essere fiduciosi in vista della gara. Come abbiamo visto nel corso delle sessioni di prova abbiamo un ottimo passo su questa storica pista quindi sono fiduciosa per la gara”.

Luis Perez Companc, 488 GTE #83. “Sono soddisfatto di questa sessione di qualifica. Abbiamo una vettura ben equilibrata. Il tempo sul giro registrato questo pomeriggio è molto buono e guardando alla 6 Ore che si disputerà domenica sono ottimista”.

Davide Rigon, 488 GTE #54: “Personalmente ho guidato nel terzo turno di prove libere, questa mattina, e ho preso consapevolezza di come la nostra vettura sia molto cambiata nella ricerca del miglior set-up in vista della gara. In qualifica Thomas è stato sfortunato per la bandiera gialla che lo ha rallentato nel suo miglior giro. La 6 Ore di Monza sarà una gara lunga e calda, non sarà semplice ma abbiamo lavorato molto per essere pronti e cercare di fare un grande risultato. Siamo fiduciosi in vista di una gara nella quale Corvette e Porsche rappresentano i principali nostri avversari”.

Thomas Flohr, 488 GTE #54: “Siamo stati un po’ sfortunati perché quando stavo tentando di completare il primo giro veloce una vettura davanti a me ha portato dello sporco in pista, avendo messo le ruote fuori dall’asfalto alla Variante Ascari, e causando una bandiera gialla. In ogni caso il feeling con la vettura è molto buono, domani daremo il massimo per lottare per una posizione di vertice”.