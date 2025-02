Lewis Hamilton ha finora conquistato sette titoli mondiali di Formula 1 e secondo le statistiche è il pilota più vincente della storia della categoria.

Lewis ama il circuito di Silverstone, perché è la sua pista di casa ma anche per la sua tradizione e per curve impegnative come Copse, Maggotts, Becketts e Stowe. Tra i suoi preferiti anche Interlagos, per l’atmosfera, unica, del Brasile, e Spa-Francorchamps.