Offen für den Sommer

Das Nonplusultra an Eleganz und purer Raffinesse ist der Ferrari 365 GTS von 1969, der 21 Jahre später auf den Markt kam. Der 365 GTS, dessen Karosserie in den Pininfarina-Werken in Turin kreiert wurde, zeichnete sich nicht nur durch seine zeitlose Schönheit aus, sondern auch durch seinen muskulösen V12-Motor und seine drehmomentstarke Leistung, die den Wagen auf eine Höchstgeschwindigkeit von 245 km/h brachte. Sein einfaches Faltverdeck, das von der Kabine aus von Hand betätigt werden konnte, hatte ein Clip-on-Cover, welches das Verdeck geschickt verbarg, wenn es weggeklappt und hinter den Sitzen verstaut war. Die Produktion des 365 GTS wurde Mitte 1969 eingestellt, es wurden nur 20 Exemplare gebaut.