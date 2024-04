Der F355 wird 30 Jahre alt

Um das Handling und das Fahrerlebnis zu verbessern, wurde auch das Chassis erheblich verändert. Es gab neue elektronische Dämpfer, und auch das Lenkgefühl und die Schaltqualität wurden verbessert. Mit diesem Fahrzeug wurde es leichter, ans Limit zu gehen.

Auch sein geringes Gewicht half dabei. Mit nur 1350 kg Trockengewicht war er leichter als der 348 und deutlich leistungsstärker. Aus dem Stand erreichte er in nur 4,7 Sekunden 100 km/h (etwa eine Sekunde schneller als das Vorgängermodell 348), und auch die Höchstgeschwindigkeit von 295 km/h war eine deutliche Verbesserung. Viele aerodynamische Optimierungen — insbesondere am Unterboden, wo sie für mehr Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten und mehr Benutzerfreundlichkeit sorgten — trugen ebenfalls zu diesen beeindruckenden Werten bei. Der F355 Berlinetta war der erste in Serie gefertigte Ferrari mit V8-Heckmittelmotor, der die Leistung eines Supercars bot. Tatsächlich waren die technischen Sprünge in Maranello so groß, dass die Leistung des Modells mit der des zehn Jahre alten, limitierten GTO mit Turbolader verglichen werden konnte. Auch bei der Leichtigkeit des Fahrens und beim Komfort gab es deutliche Verbesserungen. Der F355 Berlinetta bewies, dass ein schnelleres und aufregenderes Fahrzeug auch einfacher zugänglich sein kann.