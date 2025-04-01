Auf Eis, jenseits der Grenzen

In Levi, dem größten Skigebiet Finnlands, fand kürzlich der Ferrari Corso Pilota On-Ice Kurs statt, eine exklusive zweitägige Fahrschule, bei der die Teilnehmer den Ferrari 296 GTB, den Purosangue und sogar den 296 Challenge Rennwagen auf einem zugefrorenen See an ihre Grenzen brachten.

Le Mans-Sieger Toni Vilander, einer der Ferrari-zertifizierten Instruktoren, gab Einzelunterricht und half bei der Gestaltung der Eispisten.

‚Levi bietet uns viel Platz, um mehrere Rennstrecken zu kreieren, die längste davon ist etwa fünf Kilometer lang‘, erklärt Vilander. Mit Spikereifen können die Autos hier mehr als 150 km/h erreichen, aber wir haben auch kleinere Areale, um Driften, Bremsen und Fahrzeugbeherrschung auf spielerische Art und Weise zu üben.‘

Das Erlebnis der Gäste begann mit einem entspannten Abend bei einem genussvollen Essen und einer informellen Einweisung in die Fahrtechniken im Winter – von der richtigen Sitzposition und Lenkweise bis hin zur Gewichtsverlagerung und der idealen Fahrlinie wurde alles besprochen. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück teilte sich die 24-köpfige Gruppe in drei Untergruppen auf, die jeweils zwei Instruktoren zugeteilt wurden, und machte sich auf den Weg zum Ice Track.



