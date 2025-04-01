Fahrzeuge
Auf Eis, jenseits der Grenzen
In Levi, dem größten Skigebiet Finnlands, fand kürzlich der Ferrari Corso Pilota On-Ice Kurs statt, eine exklusive zweitägige Fahrschule, bei der die Teilnehmer den Ferrari 296 GTB, den Purosangue und sogar den 296 Challenge Rennwagen auf einem zugefrorenen See an ihre Grenzen brachten.
Le Mans-Sieger Toni Vilander, einer der Ferrari-zertifizierten Instruktoren, gab Einzelunterricht und half bei der Gestaltung der Eispisten.
‚Levi bietet uns viel Platz, um mehrere Rennstrecken zu kreieren, die längste davon ist etwa fünf Kilometer lang‘, erklärt Vilander. Mit Spikereifen können die Autos hier mehr als 150 km/h erreichen, aber wir haben auch kleinere Areale, um Driften, Bremsen und Fahrzeugbeherrschung auf spielerische Art und Weise zu üben.‘
Das Erlebnis der Gäste begann mit einem entspannten Abend bei einem genussvollen Essen und einer informellen Einweisung in die Fahrtechniken im Winter – von der richtigen Sitzposition und Lenkweise bis hin zur Gewichtsverlagerung und der idealen Fahrlinie wurde alles besprochen. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück teilte sich die 24-köpfige Gruppe in drei Untergruppen auf, die jeweils zwei Instruktoren zugeteilt wurden, und machte sich auf den Weg zum Ice Track.
Am Steuer des 296 GTB mit Heckantrieb und des Purosangue mit Allradantrieb wurde den Fahrern beigebracht, wie sie alles, was sie am Vorabend gelernt hatten, in die Praxis umsetzen konnten – und dass die Mechanik der beiden Autos leicht unterschiedliche Herangehensweisen erfordert. Aber es gab eine Disziplin, auf die alle besonders scharf waren…
‚Es ist alles wichtig, aber das Driften macht definitiv am meisten Spaß‘, sagt Vilander mit einem Grinsen. Am Anfang kommen die Leute ins Schleudern, weil sie zu aggressiv am Gas sind oder nicht schnell genug in den Slide lenken. Aber durch das Coaching entwickeln sie die Sensibilität, eine Reihe von Kurven zu verbinden und den Pendeleffekt zu kontrollieren. Das ist ein unglaubliches Gefühl.'
Die Videoanalyse am Vormittag half bei der Feinabstimmung der Techniken. Die Kamera ist direkt hinter dem Fahrer angebracht, sodass wir genau beobachten können, was er macht, und so ins Detail gehen können, wie es auf dem See nicht möglich ist‘, erklärt Vilander.
Am Nachmittag war die Verwandlung frappant. Das Selbstvertrauen stieg, die Spikereifen krallten sich ins Eis und die Fahrer glitten mühelos durch den Parcours, während sich hinter ihnen Schneeschwaden auftürmten.
Während die Fahrer an ihrer Technik feilten, erlebten ihre Begleiter ein actionreiches Abenteuer – Hundeschlittenfahrt, Mittagessen in einer traditionellen lappländischen Hütte und Rentiere aus nächster Nähe –, bevor alle zum wohlverdienten Abendessen im Restaurant Saamen Kammi wieder zusammenkamen.
Am zweiten Tag wurde einen Gang höher geschaltet. Neben dem 296 GTB und dem Purosangue bekamen die Teilnehmer die seltene Gelegenheit, den 296 Challenge-Rennwagen zu fahren, und zwar mit einem persönlichen Coaching, das nun auch die Eye-Tracking-Technologie umfasste.
‚Wir verwenden Brillen mit winzigen Kameras, die genau überwachen, wohin der Fahrer schaut‘, erklärt Vilander. ‚Man kann ein Auto nicht richtig beherrschen, wenn man nicht weit genug vorausschaut, um den nächsten Scheitelpunkt oder Bremspunkt zu erkennen. Diese Technologie hilft uns, diesen Instinkt zu verfeinern.‘
Neben Fahrtechniken und -analysen bot der Scuderia-Ferrari-Partner Med-Ex Physiotherapie-Sitzungen an, um Muskelverspannungen zu lösen und die Beweglichkeit vor den Rennstrecken zu verbessern, damit sich die Fahrer nach dem Verlassen des Cockpits schnell erholen können – genau wie die professionellen Ferrari-Fahrer.
Eine Sportpsychologin ergänzte die körperliche Arbeit mit Konzentrationstechniken, Strategien zur Stressbewältigung und Visualisierungsübungen – wichtige Tools, um unter anspruchsvollen Fahrbedingungen konzentriert zu bleiben.
Drei oder vier Runden auf Eis zu fahren, erfordert äußerste Konzentration, aber es ist leicht, den Fokus zu verlieren – wir trainieren die Leute, um das zu vermeiden‘, so Vilander. ‚Viele Menschen halten außerdem in heiklen Fahrsituationen die Luft an, was den Körper verspannt und die Leistung mindert. Jeder Fahrer ist anders, also passen die Trainer ihre Herangehensweise dementsprechend an.‘
Der Adrenalinspiegel erreichte seinen Höhepunkt bei einem Zeitfahren, bei dem die Fahrer ihr Können unter Beweis stellten, bevor sie auf dem zugefrorenen See zu Mittag aßen – zusammen mit ihren Begleitern, die frisch von einer entspannenden Spa-Behandlung kamen. Später genossen die nicht fahrenden Gäste aufregende Beifahrer-Runden mit fachkundigen Instruktoren und nahmen selbst an Physiotherapie- und Mentalcoaching-Sitzungen teil. Die Erfahrung schien ihnen auf jeden Fall Appetit zu machen.
‚Manchmal fährt ein Ehemann im ersten Jahr, während seine Frau das Gastprogramm absolviert, aber im nächsten Jahr kommt die Frau oft zurück, um zu fahren, und der Ehemann nimmt am Gastprogramm teil‘, lacht Vilander. ‚Ich hoffe, dass wir das bei unserer Rückkehr nach Levi im nächsten Jahr wieder sehen werden.‘
Corso Pilota On-Ice bot zwei unvergessliche Tage in einer atemberaubenden arktischen Umgebung, aber für die Teilnehmer wird die Erfahrung – und die erworbenen Fähigkeiten – noch lange nach der Schneeschmelze in Levi in Erinnerung bleiben.