Ferrari 12Cilindri lassen die Herzen höher schlagen

Text: Andrea Carrato

Es gibt ein Element, das die Fans des Cavallino Rampante mehr als jedes andere in Begeisterung versetzen kann: der V12, ein Motor, der seit 1947 die Gran Turismo-Fahrzeuge in Maranello antreibt. Nach der Präsentation des Ferrari Roma Spider im vergangenen Jahr im eindrucksvollen El Badi-Palast in Marrakesch wurde Miami für das Debüt des Ferrari 12Cilindri ausgewählt. Wie der Name schon sagt, ist die neue Berlinetta mit Mittelmotor des Cavallino Rampante eine Hommage an den legendären Motor aus Maranello.