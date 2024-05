Dual-Cockpit-Architektur

Der Stil des Interieurs wurde von der Dual-Cockpit-Architektur des Cavallino Rampante inspiriert. Die Kabine des Ferrari 12Cilindri besitzt eine nahezu symmetrische Struktur mit zwei Modulen für Fahrer und Beifahrer.

Sie bietet ein enorm hohes Maß an Komfort und Einbindung in das Fahrerlebnis. An der Oberseite des Armaturenbretts befinden sich zwei Aussparungen für die Instrumente der Fahrer- und Beifahrerseite sowie die Lüftungsschlitze der Klimatisierung.

Ein gekonnt eleganter Farb- und Materialwechsel lenkt den Blick auf die beiden durch den Korpus des Armaturenbretts getrennten Volumen. Dadurch scheint die Einheit fast zu schweben, was das Gefühl der Leichtigkeit in diesem Bereich nochmals verstärkt.