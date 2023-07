California Dreaming

Der Name California wurde 2008 erneut vergeben; diesmal an ein Auto mit weitaus ambitionierteren Verkaufszahlen als die exklusiven Ferrari California-Modelle der 50er und 60er Jahre. Der neue California war mit einer Front-Mittel-Version des hervorragenden V8-Saugmotors von Ferrari ausgestattet sowie mit einem einfahrbaren Hardtop, mit dem er sich problemlos von einem Cabrio in ein richtiges GT-Coupé mit Metalldach verwandeln ließ. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von fast 310 km/h und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in vier Sekunden erinnerte seine Leistung an ein echtes Supercar.

Ich nahm an der Präsentation teil – die auf Sizilien und nicht in Kalifornien stattfand – und erinnere mich noch an seine unglaubliche Geschwindigkeit. Das wunderbare Ansprechverhalten und der berauschende Sound des Motors – eindringlich, animalisch und unverkennbar Ferrari – sorgten für zusätzliche Begeisterung. Ebenso wie das feine Schaltwippen-Getriebe mit sieben Gängen, das so geschmeidig war, dass nur das laute, bedrohliche Geräusch des Auspuffs den Gangwechsel erahnen ließ – jedes Schalten war ein magischer Schumacher-Moment.