Das größte Comeback

Vor fünfzig Jahren gewann Niki Lauda mit Ferrari seinen ersten Formel-1-Fahrertitel in einer siegreichen Saison, in der auch die Konstrukteurskrone nach Maranello zurückkehrte.





Dieser Erfolg war ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren, aber der neue Ferrari 312 T war der Auslöser für die ersten Titel, die Ferrari seit der Fahrer- und Konstrukteursmeisterschaft 1964 erringen konnte.





Die Rückkehr zur alten Form begann 1974, als Enzo Ferrari nach gesundheitlichen Problemen wieder das Steuer übernahm. Er ernannte den 26-jährigen studierten Juristen Luca di Montezemolo zum Sportdirektor und verpflichtete den 25-jährigen Niki Lauda als Fahrer an der Seite des erfahreneren Regazzoni – letzterer kehrte nach einer Saison bei BRM an der Seite von Lauda zu Ferrari zurück.





Entscheidend ist, dass Mauro Forghieri seine frühere Rolle als Leiter der technischen Abteilung wieder aufnahm, nachdem er während Enzos Krankheit zu FIAT-Sonderprojekten versetzt worden war.



