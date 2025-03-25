Der erstmals 1963 auf dem Pariser Autosalon vorgestellte 250 LM basierte auf den Grundlagen des 250 P-Rennprototyps mit Mittelmotor und offenem Cockpit und erhielt eine von Pininfarina designte und von Karosseriebauer Scaglietti handgefertigte Berlinetta-Karosserie. Ein sofortiger Sieg gegen Rennprototypen bei den 24 Stunden von Le Mans 1965 unterstrich die erstaunliche Leistungsfähigkeit dieses für den Straßenverkehr zugelassenen Rennwagens.

Als Nummer 13 von nur 32 überhaupt hergestellten Exemplaren wurde der Best of the Best-Preisträger im Oktober 1964 neu an den britischen Vertriebspartner Maranello Concessionaires ausgeliefert. Zwischen 1965 und 1967 folgten Rennsiege in Brands Hatch, Snetterton und Silverstone. 1966 nahm er an den 24 Stunden von Daytona und 1968 an den 24 Stunden von Le Mans teil.

Der renommierte Sammler Chris Cox kaufte 2018 die Chassis-Nummer 6053 und unterzog sie später 2021 bei Ferrari Classiche einer umfassenden Restaurierung. Dieser berühmte 250 LM mit Lackierung in Rosso Cina und Polsterung in Bleu Cloth ist immer noch mit dem 3,3-Liter-V12 und dem Transaxle-Getriebe ausgestattet, mit dem er in Le Mans angetreten ist. 2024 wurde er beim Cavallino Classic Concorso d’Eleganza als Best in Show ausgezeichnet.



