Ferraris Turbolader-Meilenstein

Noch berühmter war der GTO von 1984. Der GTO gilt heute als das weltweit erste moderne Supercar in limitierter Auflage – oder „Hypercar“ – und war exklusiv (nur 272 wurden gebaut) und phänomenal schnell. Zwei Turbolader erhöhten die Leistung des V8-Motors auf 400 PS, was dem GTO in Kombination mit der leichten Verbundkarosserie ein wahrhaft sensationelles Leistungsniveau verlieh. Seine Höchstgeschwindigkeit lag bei über 300 km/h, und es dauerte nur 4,9 Sekunden, um von 0 auf 100 km/h zu kommen. Ein Großteil des Know-hows des GTO in den Bereichen Turbomotor und leichte Materialien stammte aus der Formel 1, wie es bei Ferrari oft der Fall ist. Und das Ergebnis war das allererste Ultra-Hochleistungs-Cavallino Rampante mit Turbolader.

Der Nachfolger des GTO, der F40, war noch rasanter. Er war auch das schnellste Straßenauto der Welt, als er 1987 auf den Markt kam. Wie der GTO nutzte er einen Twin-Turbo-V8-Motor, der eine unglaubliche Ausgangsleistung von 478 PS lieferte und das Auto in nur 4,1 Sekunden von Null auf 100 km/h katapultierte – für die damalige Zeit sensationelle Leistungswerte. Es sollte das letzte Straßenauto sein, das von Enzo Ferrari, der 1988 starb, persönlich signiert wurde. Er war eine Art Abgesang. Viele halten den F40 immer noch für das aufregendste Supercar aller Zeiten, von seiner stilvollen Ausstrahlung bis hin zu seinem Turbo-Punch.