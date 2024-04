Drücken Sie den Startknopf und der Motor springt an. Im Leerlauf ist er laut wie ein Rennwagen, und wenn man in Fahrt kommt, geht es ab ins Reich der Fantasie. Die Autoindustrie – darunter auch Ferrari – ist gerade dabei, herauszufinden, wie man elektrischen Antriebssträngen Seele verleihen kann, die magische Zutat, die manche Wagen hervorzaubern können. Der F40 ist so einer, denn hier ist der Verbrennungsmotor in seiner berauschendsten Form zu sehen. Er beschleunigt mit kosmischer Gewalt, seine Twin-Turbos zischen und pfeifen und laden Sie ein, auf der Welle zu reiten. In einer digitalen Welt ist der F40 eine analoge Überfrachtung.