Das Vermächtnis des GTO

Dieser erste GTO fuhr mit einem V12-Motor von Gioacchino Colombo, einem kampferprobten Veteranen der frühen 60er Jahre mit 3,0 L Hubraum, einer doppelten obenliegenden Nockenwelle und 300 PS. Der 250 GTO war zugleich der Beginn von Ferraris Experimenten mit der Aerodynamik, die darauf abzielten, den Auftrieb an der Front zu verringern und den Abtrieb am Heck zu verbessern. Die meisten GTOs hatten zwei Kühllufteinlässe in den vorderen Kotflügeln, manche aber hatten drei, obwohl keiner der 36 Wagen der Serie Eins identisch war. Und wie alle Renn-Ferraris wurden sie auf der Suche nach einer schnelleren Rundenzeit ständig überarbeitet und aufgerüstet.

Der GTO nahm an mehr als 500 Wettbewerben teil und holte sich unter anderem zwei Gesamtsiege bei der Tour de France sowie Klassensiege bei der Targa Florio, in Sebring und in Le Mans (wo die GTOs 1962 den zweiten und dritten Platz belegten). Eines der bekanntesten Exemplare war ein rechtsgelenkter Wagen, der in einem markanten Hellgrün lackiert war und vom UDT-Laystall-Team eingesetzt wurde, das Stirling Moss' Vater Alfred und sein Manager Ken Gregory leiteten. Für diejenigen, die ihn gut kennen, war dies der „Höhepunkt“ von Ferrari: ein einfach schnell zu fahrendes Auto, und ein großartig aussehendes schnelles Auto.