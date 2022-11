Seit 75 Jahren produziert Ferrari V12-Motoren. Sie haben Weltmeisterschaften gewonnen, Ferrari-Besitzerinnen und -Besitzer verzaubert, die schnellsten Autos der Welt angetrieben und sind dabei zum Sinnbild des Verbrennungsmotors geworden. Der erste Ferrari besaß einen V12-Motor, und auch der neueste – der zukunftsweisende Purosangue – ist damit ausgestattet. Es handelt sich um Maranellos berühmteste Motorkonfiguration, ein Markenzeichen, das so viele der Autos von Ferrari auszeichnet.

Ein V12-Motor besteht aus zwei Reihen mit sechs Zylindern und gemeinsamer Kurbelwelle, die in einer V-Form von üblicherweise circa 60 Grad angeordnet sind. Anfangs wurde er in Rennbooten eingesetzt und trieb einige berühmte Flugzeuge aus dem 2. Weltkrieg an, darunter die Jagdflugzeuge Spitfire und Messerschmitt. Vor dem letzten Krieg wurde er von verschiedenen Herstellern von Luxusautos verwendet, darunter Rolls-Royce und Cadillac.