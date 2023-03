Das berühmteste Auto aller Zeiten

In Kombination mit seiner Leistung von 300 PS, seiner Höchstgeschwindigkeit von 175 mph und seinen federleichten 880 kg ohne Flüssigkeiten (beachtliche Verbesserungen von 20 PS, 7 mph und 60 kg gegenüber dem 250 GT SWB) war der 250 GTO sofort wettbewerbsfähig und gewann drei Jahre in Folge in den Jahren '62, '63 und '64 in der Klasse über 2,0 Liter in der Internationalen Meisterschaft der GT-Hersteller der FIA.

Zwischen 1962 und 1964 wurden nur 36 Exemplare produziert, die alle die Straßenzulassung besitzen, alle noch heute existieren und alle zu den gefragtesten und wertvollsten Sammlerautos aller Zeiten gehören.