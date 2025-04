„Ein Ferrari am Handgelenk“

Der neue RM 43-01 Ferrari, der in einer extrem limitierten Auflage von 150 Exemplaren – 75 aus mikrogestrahltem Titan und 75 aus Carbon TPT® – produziert wird, konsolidiert eine etablierte Partnerschaft zwischen Maranello und Richard Mille und knüpft an eine frühere Zusammenarbeit der Marken, den RM UP-01 Ferrari, von 2022 an. Der neue Zeitmesser ist das Ergebnis eines vertieften kreativen und technischen Austauschs zwischen der Schweizer Uhrenmarke und dem Cavallino Rampante und vereint eine subtile, aber dynamische Reihe visueller und technischer Elemente, die sich am beispiellosen Technologieuniversum der Automobilmarke orientieren. So spielte das Ferrari Centro Stile bei der Entwicklung des Chronographen eine entscheidende Rolle. Es entwarf verschiedene Schlüsselelemente der Uhr, angefangen von der allgemeinen Ästhetik bis hin zu Details wie Krone, Zeiger und Armband mit dem Muster der Purosangue-Sitze.

Die metallische Oberfläche der Grundplatte der Uhr erinnert an die industrielle Präzision von Motorteilen aus Sandguss, während mikrogestrahlte Stege an die gehärtete, matte Oberfläche von Ferrari-Motorabdeckungen erinnern. Eckige Strukturen, geschmückt mit erhabenen Graten, kontrastierenden Farbtönen und winzigen X-förmigen Stützen, durchsetzt von goldenen sechseckigen Zylinderkopfschrauben, sind eine direkte Anspielung auf die Muster, Teile und stranggepressten Details, die an Ferrari-Motorblöcken und Kurbelgehäusen zu finden sind.