Leidenschaft
Die Extrameile laufen
Bis zu 10.000 Personen – darunter auch Ferrari-Mitarbeiter – liefen am Sonntag, 30. März, zwischen Maranello und Modena im Rahmen einer äußerst erfolgreichen Sportveranstaltung, bei der legendäre Ferrari-Orte erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.
Mit dem Erlös des Mezza Maratona d’Italia (Halbmarathon von Italien) „Memorial Enzo Ferrari“, der von Master Group Sport in Zusammenarbeit mit dem Sportclub ASD La Fratellanza 1874 organisiert wurde, soll außerdem ein Sportprojekt für die Lokalbevölkerung finanziert werden.
Nach einem malerischen Start der 21,0975 km langen Strecke in der Nähe des Ferrari-Museums in Maranello bei ausgesprochen frühlingshaftem Wetter bezwang der lange Läuferstrom einen Teil der Rennstrecke von Fiorano – eine Kultstätte, die der Öffentlichkeit bis jetzt vorenthalten war.
Eine Reihe von Ferraris wurde entlang der berühmten Kurven der Rennstrecke ausgestellt und machte das Erlebnis zu einem noch größeren Highlight, darunter das 499P Hypercar, der Formel-1-Einsitzer der Scuderia Ferrari, und aktuelle Sportwagen. Die Läufer passierten außerdem das historische Ferrari-Werkstor und sprinteten entlang der Hauptallee, die Ferrari als Marathon-Hosting-Partner zum ersten Mal für die Allgemeinheit öffnete.
Von dort ging das Rennen bei herrlichem Morgensonnenschein weiter durch die Gemeinde Formigine, vorbei an der beeindruckenden mittelalterlichen Burg.
Nach einer Stunde Strapazen und über 21 km, größtenteils auf gesperrten Ortsstraßen, kamen die ersten Zielläufer auf der Piazza Roma in Modena an.
Der Gesamtsieg ging an Emmanuel Wafula, einen 19-jährigen kenianischen Athleten, der in 59 Minuten und 20 Sekunden über die Ziellinie lief – 47 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten, seinen Landsmann Cosmas Boi, den er auf der Linie umarmte. Gladys Cherop, eine weitere bekannte kenianische Läuferin, errang einen beeindruckenden Sieg bei den Damen und kam nach 1 Stunde, 8 Minuten und 23 Sekunden in Modena an.
Das paralympische Rennen gewann Rita Cuccuru – die Spitzensportlerin aus Maranello erzielte mit einer Zeit von 53 Minuten und 28 Sekunden ihre persönliche Bestmarke.
Die Medaillen wurden im Ferrari-Werk mit derselben additiven Fertigungstechnologie hergestellt, die in der Formel 1 sowie mit dem F80 Supercar erstmals auch als Ferrari-Straßenauto zum Einsatz kommt. Zusätzlich wurden die Gewinner in die Ferrari-Museen nach Modena und Maranello eingeladen.
Auch die Gemeinden vor Ort werden davon profitieren. Mit den Einnahmen aus dem Mezza Maratona d’Italia wird ein neues Multisportfeld im Maranello Sports Park finanziert. Als unterstützender Partner wird Ferrari einen Betrag spenden, der den Anmeldungen der teilnehmenden Mitarbeiter entspricht.