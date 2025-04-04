Die Extrameile laufen

Von dort ging das Rennen bei herrlichem Morgensonnenschein weiter durch die Gemeinde Formigine, vorbei an der beeindruckenden mittelalterlichen Burg.

Nach einer Stunde Strapazen und über 21 km, größtenteils auf gesperrten Ortsstraßen, kamen die ersten Zielläufer auf der Piazza Roma in Modena an.

Der Gesamtsieg ging an Emmanuel Wafula, einen 19-jährigen kenianischen Athleten, der in 59 Minuten und 20 Sekunden über die Ziellinie lief – 47 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten, seinen Landsmann Cosmas Boi, den er auf der Linie umarmte. Gladys Cherop, eine weitere bekannte kenianische Läuferin, errang einen beeindruckenden Sieg bei den Damen und kam nach 1 Stunde, 8 Minuten und 23 Sekunden in Modena an.

Das paralympische Rennen gewann Rita Cuccuru – die Spitzensportlerin aus Maranello erzielte mit einer Zeit von 53 Minuten und 28 Sekunden ihre persönliche Bestmarke.