Der Fahrer ist Charles Leclerc, das Talent, das den Ferrari Nummer 16 in der Formel 1 fährt, Protagonist eines außergewöhnlichen Starts in die Saison 2022 mit zwei Siegen in den ersten drei Rennen. Das Auto ist der 312 T4 aus 1979, ein „hässliches, aber siegreiches“ Auto, wie Enzo Ferrari sagte, das Jody Scheckter den Titel einbrachte und Gilles Villeneuve endgültig in den Olymp der legendären Fahrer katapultierte.





Leclerc und der 312 T4 trafen sich unmittelbar nach Ostern in Fiorano, um ein paar Runden zu drehen und den kanadischen Champion Gilles hochleben zu lassen, der am 8. Mai vor 40 Jahren beim Qualifying für den Großen Preis von Belgien auf der Rennstrecke in Zolder sein Leben verlor.