Ein besonderer Stift zu Ehren von Enzo Ferrari und seiner Heimatstadt

Die brandneue Kollektion Great Characters Enzo Ferrari Special Edition Giallo Modena – die zweite Great Characters Enzo Ferrari-Kollektion, die Montblanc für Maranello entworfen hat, – verneigt sich vor Ferrari und seiner Welt. Sie ist eine Hommage an den Enzo, der schon als Junge eine Leidenschaft für den Rennsport entwickelte, an den gerade einmal 25 Jahre alten Enzo, der am 17. Juni 1923 auf dem Circuito del Savio in Ravenna sein erstes Rennen gewann, und an den Enzo, der aus einer kleinen Fabrik in Maranello nahe seiner Heimatstadt Modena ein globales Kraftzentrum für Luxusautos machte.

Zur Kollektion Great Characters Enzo Ferrari Special Edition Giallo Modena gehören ein Füllfederhalter, Tintenroller und Kugelschreiber. In all dem spiegeln sich höchste Handwerkskunst sowie die Qualität der in Maranello hergestellten Fahrzeuge wider. Jedes Schreibgerät ist mit einer Kappe und einem Schaft in einem auffälligen Farbton ausgestattet, der an die zweite Seele von Ferrari erinnert: Gelb oder „Giallo Modena“, die Farbe der Stadt Modena, in der Enzo Ferrari geboren wurde und in der er sein Unternehmen gründete. Als Inspiration für die einzelnen Silhouetten diente das Design des legendären Ferrari 500, mit dem die Scuderia Ferrari 1952 die erste Formel-1-Weltmeisterschaft gewann.