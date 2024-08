Das Testarossa-Triumvirat

Das letzte Modell der berühmten 12-Zylinder-Serie von Ferrari zählt zu den herausragendsten Autos aus Maranello. All diese Fahrzeuge stehen in einer Verbindung zueinander – und der Testarossa machte dort weiter, wo der 365 GT4 Berlinetta Boxer und der 512 BB aufgehört hatten. Er erhielt eine völlig neue elektronische Kraftstoffeinspritzung und Zündung, und dank der Vierventil-Zylinderköpfe konnte der 5,0-Liter-Flat-12-Motor auf eine Gesamtleistung von 390 PS gebracht werden. Seine legendäre Silhouette war auch die Folge einiger grundlegender technischer Anforderungen: Beim 512 BB hatten die frontseitig montierten Kühler das Packaging beeinträchtigt, was Ferrari dazu veranlasste, diese beim Testarossa an die Seite zu verlegen. Dadurch vergrößerten sich natürlich die Abmessungen des Wagens – er war hinten 152 mm breiter als sein Vorgänger. Die Folge war das, was wir als Design-‚Chance‘ bezeichnen könnten. Daher die geschwungenen, nach oben gerichteten seitlichen Lufteinlässe sowie die Schutzleisten und das eindringliche Bemühen der Designer, die Proportionen mit den Streben und dem besonders flachen und breiten Heck zu verbessern.