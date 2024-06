Ferrari in der Sahara

Der F512 M kam wohlbehalten in Maranello an. Nach der Reinigung waren abgesehen von ein paar Steinschlägen keine Spuren von seinem Abenteuer mehr zu erkennen. „Er verhielt sich tadellos, obwohl er eine regelrechte Staubdusche abbekam, auf hohe Drehzahlen beschleunigt wurde und wiederholt über unebene Straßen fuhr“, heißt es in dem Bericht.

Während seines 7.500 km langen Abenteuers, von Norditalien bis ins tiefste Marokko und zurück, hat sich der F512 M einwandfrei verhalten. Trotz der Mitnahme von zwei Ersatzreifen – die Chancen, in Marokko einen Pirelli 295/35ZR18 P Zero zu bekommen, waren gering – gab es keine Reifenpannen. Das Auto war auch mit einer kleinen Kiste mit Ersatzteilen geliefert worden. Schließlich gab es in Marokko keine Ferrari-Händler. (Es gibt jetzt einen in Casablanca.) Es wurden keine Ersatzteile benötigt.