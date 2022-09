Es musste an einem neutralen Ort stattfinden, weil keiner der beiden Männer sozusagen den „Heimvorteil“ aufgeben wollte, aber es gab keinerlei Feindseligkeiten; beide waren sehr respektvoll gegenüber den Leistungen und dem Potenzial des anderen.





Das Treffen verlief so gut, dass eine historische Vereinbarung getroffen wurde: Pininfarina sollte von nun an für alle Designaspekte von Ferrari verantwortlich sein. Sergio selbst erinnert sich, dass er auf dem Rückweg von der Besprechung im Auto gesagt bekam, was als nächstes passieren würde.





Er sagt: „Es waren Enzo Ferrari, Herr Gardini von Ferrari, mein Vater und ich dabei. Mein Vater sagte zu mir: ‚Du wirst dich um Ferrari kümmern.‘ Und ich sagte: ‚Was?‘ und er antwortete: ‚Du wirst dich um alles kümmern, Design, Planung, Kosten, Produktion.‘ Ich war ein junger Mann. Ich hatte gerade meinen Abschluss gemacht.“





Sergio erbte das Unternehmen schließlich 1961 von seinem Vater, und nur wenige Menschen hätten sich träumen lassen, was für eine Reihe von wirklich ikonischen Fahrzeugen dank der immensen technischen Fähigkeiten von Ferrari und der sinnlichen Linien von Pininfarina entstehen würde.