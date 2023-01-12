自1993年以来，法拉利一直为其客户提供循序渐进的结构性驾驶课程，能够完美地适应学员们的驾驶经验和广泛需求。驾驶课程的两大重要支柱是其最新一代的教学技巧和经验丰富的优质教练。

驾驶学院旨在为学员提供适当的设备，让学员们在自然环境中，也就是在赛道上，欣赏法拉利车型的技术性能。课程中使用的车型如下：296 GTB、SF90 Stradale用于课程的所有级别，488 Challenge Evo用于更高级的课程。

2023年学年引入了许多创新：首先，教学方法已经进行全面修订，现在通过能够充分利用虚拟现实技术的元素来丰富课程内容，使课程身临其境且引人入胜。学员还能够享受专为参与者的健康和舒适而设的配套服务，以及由专业营养师协助开发的菜单。最后，学员有机会在公路上测试Purosangue，这是一款性能、驾驶情感和实用性完美和谐共存的独特跑车。

为了能够更好地满足该活动的教学和生活方式需求，史上首次引入在欧洲赛道举办的课程：保罗里卡德赛道，位于勒卡斯特莱特 (法国，Le Castellet)，距蔚蓝海岸仅数公里。

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