自1993年以来，法拉利一直为其客户提供循序渐进的结构性驾驶课程，能够完美地适应学员们的驾驶经验和广泛需求。驾驶课程的两大重要支柱是其最新一代的教学技巧和经验丰富的优质教练。
驾驶学院旨在为学员提供适当的设备，让学员们在自然环境中，也就是在赛道上，欣赏法拉利车型的技术性能。课程中使用的车型如下：296 GTB、SF90 Stradale用于课程的所有级别，488 Challenge Evo用于更高级的课程。
2023年学年引入了许多创新：首先，教学方法已经进行全面修订，现在通过能够充分利用虚拟现实技术的元素来丰富课程内容，使课程身临其境且引人入胜。学员还能够享受专为参与者的健康和舒适而设的配套服务，以及由专业营养师协助开发的菜单。最后，学员有机会在公路上测试Purosangue，这是一款性能、驾驶情感和实用性完美和谐共存的独特跑车。
为了能够更好地满足该活动的教学和生活方式需求，史上首次引入在欧洲赛道举办的课程：保罗里卡德赛道，位于勒卡斯特莱特 (法国，Le Castellet)，距蔚蓝海岸仅数公里。
如需更多信息，您可以通过以下地址联系客服： customercare.corsopilota@ferrari.com.
SPORT
四月 25-26 , Le Castellet (法国)
五月 9-10 , Fiorano Modenese (摩德纳)
六月13-14 , Fiorano Modenese (摩德纳)
七月 4-5 , Fiorano Modenese (摩德纳)
七月 27-28 , Fiorano Modenese (摩德纳)
九月12-13 , Fiorano Modenese (摩德纳)
九月 26-27 , Fiorano Modenese (摩德纳)
十月 23-24 , Fiorano Modenese (摩德纳)
十一月 7-8 , Fiorano Modenese (摩德纳)
十一月 14-15 , Fiorano Modenese (摩德纳)
十一月 21-22, Fiorano Modenese (摩德纳)
十一月 30-1, Fiorano Modenese (摩德纳)
EVOLUZIONE+
四月 27-28 , Le Castellet (法国)
五月 23-24 , Misano Adriatico (里乔内)
六月 6-7 , 罗马
七月 10-11 , Misano Adriatico (里乔内)
九月 19-20 , Misano Adriatico (里乔内)
十月 17-18 , 罗马
RACE
四月 29-30 , Le Castellet (法国)
七月 19-20 , Varano de’ Melegari (法国)
十月 3-4 , Varano de’ Melegari (法国)
PERSONAL COACHING
五月 16 , Fiorano Modenese (摩德纳)
六月 27 , Varano de’ Melegari (法国)
七月 15 , Fiorano Modenese (摩德纳)
九月 5 , Varano de’ Melegari (法国)
十月 9 , Varano de’ Melegari (法国)
十一月 27 , Fiorano Modenese (摩德纳)
服务内容包括：
- 学员车手为期两天的驾驶课程，以及专为学员同伴准备的专属活动
- 两晚住宿（如果有客人参加，共享房间）：
- 在赛道享用两顿午餐，在外部餐厅享用两顿晚餐
- 私人班车从酒店到赛道的接送服务
- 招待和摄影师随时专为学员同伴提供的协助服务
课程安排: 详细的课程计划将在开课前一个月左右公布。学员必须在课程开始日期前一天的傍晚抵达酒店。预计第二天17:30左右活动结束。授课的官方语言是英语。
傍晚抵达酒店，进行课程介绍简报、开胃酒和欢迎晚宴。
专车接送到达赛道。员工欢迎仪式，在课堂学习理论知识。
驾驶课程安排：在赛道上进行驾驶训练，学习转弯路径以及出弯道时正确的制动和加速技术； 低抓地力表面上的反向转向技术。
驾驶课程安排（继续）
返回酒店
晚餐
专车接送到达赛道。
在课堂学习理论知识
驾驶课程安排：赛道的驾驶训练，包括个性化教学、性能进展、数据采集和遥测分析； 路径精确度技能竞赛
在赛道享用午餐
驾驶课程安排包括驾驶SF90 Stradale的训练
闭幕仪式及贵宾离场
根据所选日期，法拉利驾驶课程的第二阶段将在三个绝佳地点举行：瓦莱伦加赛道（Campagnano di Roma - 罗马）、米萨诺世界赛道（Misano Adriatico - RN）、保罗里卡德赛道（法国，勒卡斯特莱特）。
为了保证学员更长的赛道训练时间以及更频繁地与教练互动，每组的最多参与人数低于运动驾驶课程。学员将能获得更精细和有效的驾驶技术指导，提高他们在赛道上的表现和控制汽车的能力。该课程的亮点是驾驶488 Challenge Evo在赛道上的训练，这款车是法拉利参加跃马单品牌锦标赛---Ferrari Challenge Trofeo Pirelli中使用的闭轮式赛车。
Evoluzione+ 高级拓展驾驶课程的学员将获得一套Sabelt赛车服装套件，其中包括赛车服、手套和防火鞋。
学员：该课程的学员最多为20人。学员将被分成5人一组； 每组将由三名合格教练陪同。本课程的学员必须提前完成了运动驾驶课程、私人教练驾驶课程或高级驾驶课程（举办至2022年）。
费用： 作为车手参加该课程的“全额”费用为每人20000欧元(不含增值税)。可携带一位或多位同伴，除了协助赛道活动，他们将有机会参加一系列专门的活动。学员同伴的费用为每人2500欧元（不含增值税）。 请注意，16岁以下的儿童不得参与该活动。
服务内容包括：
- 学员车手为期两天的驾驶课程，以及专为学员同伴准备的专属活动
- 两晚住宿（如果有客人参加，共享房间）：
- 在赛道享用两顿午餐，在外部餐厅享用两顿晚餐
- 私人班车从酒店到赛道的接送服务
- Sabelt赛车服装套件包括：符合FIA标准的全罩式赛车服和内衣、鞋子和手套
- 招待和摄影师随时专为学员同伴提供的协助服务
课程安排: 详细的课程计划将在开课前一个月左右公布。学员必须在课程开始日期前一天的傍晚抵达酒店。预计第二天17:30左右活动结束。授课的官方语言是英语。
傍晚抵达酒店，进行课程介绍简报、开胃酒和欢迎晚宴。
专车接送到达赛道。员工欢迎仪式，在课堂学习理论知识。
驾驶课程安排：赛道上的驾驶训练，对学习进展进行遥测分析； 引领和跟随训练； SF90 Stradale驾驶训练； 低抓地力表面的漂移训练。
在赛道享用午餐
驾驶课程安排（继续）
返回酒店
晚餐
专车接送到达赛道。
在课堂学习理论知识
驾驶课程安排：赛道上的驾驶训练，包括单圈性能和性能遥测的分析； 遥测系统驾驶竞赛； 技能路径计时竞赛。
在赛道享用午餐
驾驶课程安排包括驾驶488 Challenge Evo的训练。
闭幕仪式及贵宾离场
该课程在瓦拉诺·德梅莱加里赛道（Varano de' Melegari – 帕尔马）和壮观的保罗里卡德赛道（勒卡斯特莱特 – 法国）举行，参与者人数有限，让您真正沉浸在马拉内罗公司的赛车基因中。课程从理论概念转向技术基础，以便以了解本课程中最常用的488 Challenge Evo的设置和电子设备。学员将会驾驶296 GTB参加一场挑战赛，速度最快且对汽车控制最好的学员将会胜出。所有12名学员都将获得Bell头盔。
学员: 该课程的学员最多为12人(勒卡斯特莱特赛道) 和10人(瓦拉诺·德梅莱加里赛道)。学员将被分成2人一队，每个小队将由一名在竞技驾驶方面具有特殊经验的合格教练指导。本课程的学员必须提前完成了上一级的Evoluzione+高级拓展驾驶课程。每位学员都要求携带上一级课程中获取的Sabelt赛车服装套件，包括赛车服、鞋子和手套。
费用: 作为车手参加该课程的“全额”费用为每人25000欧元(不含增值税)。可携带一位或多位同伴，除了协助赛道活动，他们将有机会参加一系列专门的活动。学员同伴的费用为每人2500欧元（不含增值税）。请注意，16岁以下的儿童不得参与该活动。
服务内容包括:
- 学员车手为期两天的驾驶课程，以及专为学员同伴准备的专属活动
- 两晚住宿（如果有客人参加，共享房间）：
- 在赛道享用两顿午餐，在外部餐厅享用两顿晚餐
- 私人班车从酒店到赛道的接送服务
- Bell头盔
- 招待和摄影师随时专为学员同伴提供的协助服务
课程安排: 详细的课程计划将在开课前一个月左右公布。学员必须在课程开始日期前一天的傍晚抵达酒店。预计第二天17:30左右活动结束。授课的官方语言是英语。
傍晚抵达酒店，进行课程介绍简报、开胃酒和欢迎晚宴。
专车接送到达赛道。员工欢迎仪式，在课堂学习理论知识。
驾驶课程安排：在赛道上进行驾驶优化训练，驾驶488 Challenge Evo的遥测和圈速分析； SF90 Stradale驾驶训练； 技能路径计时竞赛。
在赛道享用午餐
驾驶课程安排（继续）
返回酒店
晚餐
专车接送到达赛道。
在课堂学习理论知识
驾驶课程安排：赛道驾驶训练，根据遥测和计时进行表现进展分析； 动态发车模拟训练； 遥测系统驾驶竞赛； 技能路径计时竞赛。
在赛道享用午餐
驾驶课程安排（继续）
闭幕仪式及贵宾离场
法拉利专为寻求专属性和真正量身定制服务的客户提供私人教练驾驶课程，课程以学员和教练一对一的模式进行，让学员真正完全沉浸在作为主角的赛道体验中。
该课程持续一天，在菲奥拉诺赛道 (Fiorano Modenese - 摩德纳) 或瓦拉诺·德梅莱加里赛道 (Varano de' Melegari - 帕尔马) 举行，将会使用驾驶课程车队的所有车型：296 GTB、SF90和488 Challenge Evo（该款车仅用于在瓦拉诺举办的课程），不管驾驶经验如何，课程向所有客户开放。
课程安排和驾驶训练将根据客户的需求、驾驶技能和以往经验量身定制。完成该课程后，学员可以直接进入Evoluzione+高级拓展驾驶课程。
学员: 该课程的学员最多为8人。每位学员都将由一位合格的教练陪同。所有学员都必须持有驾照。
费用: 作为车手参加该课程的“全额”费用为每人16000欧元(不含增值税)。可携带一位或多位同伴，除了协助赛道活动，他们将有机会参加一系列专门的活动。学员同伴的费用为每人1250欧元（不含增值税）。请注意，16岁以下的儿童不得参与该活动。
服务内容包括:
- 学员车手为期一天的驾驶课程，以及专为学员同伴准备的专属活动
- 一晚住宿（如果有客人参加，共享房间）：
- 在赛道享用午餐，在外部餐厅享用晚餐
- 私人班车从酒店到赛道的接送服务
- Sabelt赛车服装套件包括：符合FIA标准的全罩式赛车服和内衣、鞋子和手套
- Bell头盔
- 招待和摄影师随时专为学员同伴提供的协助服务
课程安排: 详细的课程计划将在开课前一个月左右公布。学员必须在课程开始日期前一天的傍晚抵达酒店。预计第二天17:30左右活动结束。授课的官方语言是英语。
傍晚抵达酒店，进行课程介绍简报、开胃酒和欢迎晚宴。
专车接送到达赛道。员工欢迎仪式，在课堂学习理论知识。
驾驶课程安排：赛道上的轮流驾驶训练，进行个性化的视频和遥测分析； 在反向转向中控制汽车的练习； SF90 Stradale驾驶训练
在赛道享用午餐
驾驶课程安排（在赛道上驾驶488 Challenge Evo的训练 -- 仅限在瓦拉诺举办的课程）
闭幕仪式及贵宾离场
法拉利不仅在意大利和欧洲举办驾驶课程，还在北美、中国或官方经销商要求组织此类活动的任何地点组织驾驶课程。
驾驶和课程是一个不断发展的项目。虽然在2023学年没有安排，但两个最独特的驾驶课程将很快返回目录活动：限量版驾驶课程，以其独特的“生活方式”内涵脱颖而出，冰上驾驶课程则带来无与伦比的驾驶体验。
除了常规的赛道活动外，该项目还为客户提供了在意大利及其他地区最美丽的地方参与潮流文化活动的机会。
该项目独特时尚，能够使用驾驶课程车队中的所有汽车：296 GTB、SF90、488 Challenge Evo。限量版驾驶课程不需要事先参加其他课程。完成该课程后，学员可以直接进入Evoluzione+高级拓展驾驶课程。
费用和取消政策: 所有价格均不含增值税。作为车手学员或来宾的预定均不可退款，因此预订时支付的金额无法退还，但由于取消政策中指明的原因而取消的情况除外，可在此查询。
来宾套餐: 必须购买来宾套餐才能进入举办活动的赛道，此外还需要预定的午餐和晚餐。根据选择的地点/课程，为陪同人员提供许多活动：传统烹饪课程、主办城市的文化之旅、水疗和健康活动、参观法拉利博物馆、赛道Hoplaps等等。
保险: 如果因赛道上的活动而受伤，课程的保险范围包括：
- 如果不幸造成死亡或永久性残疾，最高赔偿为500000.00欧元；
- 暂时性残疾每天赔偿52.00欧元*；
- 赔偿250000.00欧元用于报销事故引起的医疗费用。
*最高金额
服装: 建议穿运动服进行赛道活动（特别是适合驾驶的鞋子）。晚餐没有特定的着装要求。
课程结束后在赛道上使用自己的跑车: 在课程结束时，您可以在赛道上驾驶自己的法拉利。出于安全原因，建议您预先在信任的经销商处全面检查汽车的功能。
额外服务: 如需提供以下额外服务，请通过以下方式联系客户服务：customercare.corsopilota@ferrari.com
- 额外的酒店住宿时间（由参与者支付）
- 额外的酒店房间（针对不想与学员共用房间的客人，视酒店的供应情况而定）
- 专门的接送服务（例如往返机场，由参与者支付）
法拉利经典车车主最明白，驾驶我们传世经典杰作之一的感觉、声音和所需技术与跃马现代车型完全不同。这是一种使人迷醉的震撼体验，而经典车型仅配备了少量现在常见的电子控件和驾驶辅助，所以驾驶更具挑战性。
我们创建Corso Pilota Classiche课程旨在帮您充分驾驭纯正热血法拉利的性能。在我们的菲奥拉诺测试赛道上，通过驾驶扩展课程，在我们专业法拉利车手的指导下提升您的驾驶技术。我们邀请车主带上自己的法拉利经典车，以便掌握与未来驾驶乐趣最密切相关的技巧。如果无法带上自己的宝驾，我们有悉心维护的精选车型可供使用，如70年代的308 GTB和90年代的550 Maranello等，任君挑选。
通过我们的课程，您还将发现更多这些经典之作背后的历史，并了解它们的设计和制造方式。您还将参观我们的法拉利经典车间，与技艺精湛的工匠见面，正是他们按照法拉利原始标准，忠实地维护和修复这些经典瑰宝。
您所获得的信息及学到的技巧将激发您的热情，并为您开启世界经典车活动的大门，如常规拉力赛和计时赛。无论在公路上遨游还是在赛道竞技，能让您在驾驭法拉利经典车时从容不迫。
把您的法拉利经典车带回它的故乡 – 马拉内罗。 在为期两天的课程中，您将获得有关驾驶理论和经典车工程学的宝贵知识，并有机会在高强度赛道时间将其全部付诸实践，让肾上腺素全速飞扬。我们的专家将与您分享驾驶手动变速箱汽车的秘密，并为参加计时赛提供有用的诀窍。您的课程内容包括：
• 在菲奥拉诺赛道的驾驶培训：教练陪同的自由圈以及自由练习圈
• 使用路书和稳压器/光电管，通过对圈数计时来监控您的进步情况
• 专业转向培训增加学员逆向操控时的自信
• 法拉利经典车工程与驾驶原理
• 参观工厂
• 法拉利经典车部门及其档案的简介
• 住宿、午餐、精致晚宴和志趣相投的友善氛围
• 为学员同伴提供的特别活动（应要求提供）
从12:00开始
贵宾抵达并在Maranello Palace Hotel办理入住手续
13：00
在酒店享用自助午餐
14：45
乘坐穿梭大巴前往工厂
15：00
参观法拉利工厂
16：30
参观经典车间和历史档案库
18：00
乘坐穿梭大巴返回酒店
19：30
乘坐穿梭大巴前往餐厅
20：00
欢迎晚宴
8：00
乘坐穿梭大巴前往菲奥拉诺测试赛道
8：15
欢迎工作人员和技术简报
9:00
‘驾驶技术’动态体验活动
13：00
在菲奥拉诺享用午餐
14：00
‘常规测试’动态体验活动
17:30
颁奖典礼和欢送鸡尾酒会
注意：根据最新Covid-19规定，上述区域的计划，活动和进入上述区域的机会可能会发生变化。
贵宾人数
• 课程设计最多可接收15名学员。*
• 学员可以携带一位同伴。
驾驶车型
• 学员自己的经典跑车
• 4辆法拉利308 GTB
• 1辆法拉利 3.2 Mondial
• 1辆法拉利550 Maranello
CORSO PILOTA CLASSICHE费用
驾驶员份额（使用法拉利车队车辆）：6,000.00 欧元（不包括意大利增值税 @22%)
每位参与者价格：5,000.00 欧元（不包括意大利增值税 @22%）
学员同伴费用：€1600.00（不含意大利增值税@ 22％）
预定流程
请与您的法拉利经销商联系，或发送电子邮件至concierge.corsopilotaclassiche@ferrari.com以咨询可报名的日期并获取申请表。
取消政策
• 在活动开始前21天取消或改期将不收取任何费用。
• 在上述截止日期之后取消将收取全额费用。
如果在每个课程抵达日至少三周前仍无法确保达到最低参加的学员数量，法拉利保留取消或重新安排活动的权利。
请注意：
1) 费用是根据学员及其同伴共享双人间的费用而定。额外房间可应要求提供，但需视酒店房间供应情况和额外收费而定。
2) 任何参加人员姓名变更都必须在活动开始前两天通知我们。
3) 未在预订表格上正确注册的驾驶学员、同伴和经销商将无法参加活动。
4) 私人拥有的经典汽车只有获得法拉利经典车部门的认证或正在认证过程中才可参加活动。
5) 私人车辆的运送不包括在参加费用中。
（至少在活动前两周请告知活动喜好）
参观马拉内罗的法拉利博物馆
第二天的上午或下午时段均可
参观摩德纳酒窖著名的香醋厂之一
第二天上午时段
在摩德纳市中心的文化之旅
第二天上午时段
• Corso Pilota Classiche课程只为所有法拉利车型的现任车主提供。
• 出于安全原因，我们要求贵宾穿着适当的衣服，并避免在法拉利物业内穿着短裤、人字拖鞋、休闲凉鞋和背心等服装。公司保留拒绝穿着不适当衣服客人进入的权利。
• 因为这是一个工作场所，所以动物不能进入。
• 参加Corso Pilota Classiche课程的学员及其同伴必须出示有效的身份证件。
• 必须持有在意大利有效的驾驶执照才能参与驾驶活动。如果您的驾照是在欧盟以外地区签发的，则可能需要国际驾驶证（IDP）。请向您所在国家的外交部查询更多信息。
• 14岁以下的未成年人不允许进入工厂大楼，16岁以下的未成年人不能进入菲奥拉诺赛道。我们建议您的同伴年龄必须至少16岁，他们才能参加两天的活动。
• 18岁以下的未成年人不能参与驾驶或陪同驾驶法拉利的活动。
• 您的安全至关重要。在活动期间，法拉利要求所有参与者采取限制2019冠状病毒传播的安全措施。
• 由于目前2019冠状病毒的疫情，当地的规定限制可能会导致时间表、计划和参与者人数的变化。
• 由于活动的取消或其他原因，对于购买套餐的任何退款将根据适用法律进行评估和处理。
我们的法拉利308 GTB / 3.2 Mondial和法拉利550 Maranello将为您提供独一无二的机会，掌握经典跑车杰作背后的驾驶技巧。
FERRARI 308 GTB (1975)
FERRARI 3.2 MONDIAL (1980)
这两款1970年代和1980年代初期著名的中置发动机法拉利是学习的完美车型，助你成为技术精湛的经典车车手，能驾御没有任何电子辅助工具的车辆。
这款车型的自然吸气V8发动机每排气缸具有两个顶置凸轮轴。全同步器五速变速器和限滑差速器相结合，辅助您熟练掌握手动变速箱和“狗腿”变速箱。
齿条和齿轮转向没有伺服辅助。
FERRARI 550 MARANELLO (1996)
550 Maranello是法拉利对于那些认为前置V12发动机跑车性能无法对抗中/后置发动机跑车的人们的有力回答。前置发动机和后轮驱动布局可实现卓越的重量平衡。
其自然吸气485-cv V12发动机具有每排双顶置凸轮轴和干式油底壳润滑系统。这款汽车的Servotronic助力转向系统会根据道路速度改变其辅助程度，在泊车速度时最大，并随着速度的增加而减小。
这些经典汽车诞生于电子汽车动态控制系统改变我们驾驶方式之前，但得益于我们的教练和这些超卓跑车，Corso Pilota Classiche课程能助你开发驾驶法拉利经典车所需的特殊技能。您还能了解法拉利经典车世界，重拾对过去时光中创新工程的敬仰。
For 2023, Ferrari Corso Pilota Classiche is returning to the glamorous alpine resort of St Moritz, Switzerland for a very special winter event. You are invited to master the exhilarating art of driving a classic Prancing Horse model – on ice.
This unique Ferrari driving course will take place over two 3-day events during the International Concours of Elegance: The I.C.E. 2023. This prestigious annual event attracts owners of some of the world’s most exotic vintage and modern cars.
You will hone your ice driving technique on the frozen lake under the tutelage of our professional Ferrari drivers. We will have our fleet of superbly maintained Ferraris available for you to drive, including 308 GTBs from the 1970s, a 3.2 Mondial from the 1980s, and a 550 Maranello from the 1990s. If you own a classic Ferrari, we encourage you to bring it along, so you can develop and finesse the skills that are most relevant to your model.
The knowledge you gain will fuel your passion for classic Ferraris, and give you the confidence of feeling more at one with your car – in any season. This spectacular mountain setting will also give you ample opportunity to enjoy some memorable moments behind the wheel and at your leisure in the company of your fellow Ferraristi.
During the course, you will learn valuable driving theory concepts, and gain a greater understanding of how classic Ferraris are engineered. You will then have the opportunity to put everything into practice with some thrilling driving sessions on the ice, and our professional instructors will share the secrets of driving cars with manual transmission. Your course includes:
Day 1
Guests arrive at St Moritz late afternoon
Check in at hotel
Briefing, welcome dinner and overnight stay
Day 2
Driving session on frozen lake, 9.00 to 12.30
Lunch
Driving session on frozen lake, 14.00 to 17.30
Aperitif
Dinner and overnight stay
Day 3
International Concourse of Elegance: The ICE – DAY 1
Lunch
End of activities and departure
Day 1
Guests arrive at St Moritz
Check in at hotel
International Concourse of Elegance: The ICE – DAY 2
Lunch
Briefing, welcome dinner and overnight stay
Day 2
Driving session on frozen lake, 9.00 to 12.30
Lunch
Driving session on frozen lake, 14.00 to 17.30
Aperitif
Dinner and overnight stay
Day 3
Check out and departure
NUMBER OF GUESTS
THE CARS
BOOKING PROCEDURE
Contact your Ferrari Dealer to request available dates and an application form.
CANCELLATION POLICY
* Ferrari reserves the right to cancel or reschedule the event if a minimum number of participants have not confirmed their attendance at least one week before the arrival day.
PLEASE NOTE:
Our superbly maintained Ferrari 308 GTBs, 3.2 Mondial and 550 Maranello will provide you with a unique opportunity to finesse your driving skills behind the wheel of classic sporting masterpieces.
FERRARI 308 GTB (1975)
FERRARI 3.2 MONDIAL (1980)
These two renowned mid-engined models from the 1970s and early 1980s are perfect vehicles in which to learn how to become a skilled classic car driver capable of driving vehicles devoid of any electronic assistance.
The cars’ naturally-aspirated V8 engines boasts two overhead camshafts per bank of cylinders. The synchromesh 5-speed manual gearbox coupled with a limited-slip differential is perfect to help you master manual transmissions and “dog-leg” gearboxes.
The rack and pinion steering has no servo-assistance.
FERRARI 550 MARANELLO (1996)
The 550 Maranello was Ferrari’s answer to those who said a front-engined V12 car could not beat the performance of a mid/rear-engined sports car. The front-engine, rear-wheel drive transaxle layout offers ideal weight balance.
Its naturally-aspirated V12 engine features twin overhead camshafts per bank and dry sump lubrication. The car’s Servotronic power assisted steering varies its degree of assistance with road speed, being greatest at parking speeds, and reducing as speed increases.
Thanks to our instructors and these wonderful cars, Corso Pilota Classiche will develop the special skills you need to drive a generation of classic Ferraris that were created before electronic vehicle dynamic controls changed the way we drive today. You’ll also gain insight into the world of classic Ferraris and a new-found respect for the innovative engineering of the past.