赛道是在完全安全的情况下畅享法拉利性能的理想环境。在长直道上体验高速行驶，在驶出急弯时控制牵引力。在课程中，学员将学习如何以正确的技术驾驶车辆，充分利用发动机的动力、制动系统的有效性以及车辆的动态性能。
熟悉车辆，了解它在赛道上每一点的表现，并向专业车手学习赛道上的驾驶技巧。AR 眼罩将让学员身临其境地体验赛道，掌握应遵循的路径，并了解负载转移对驾驶的影响。
为了让学员保持最佳状态，Med-Ex 作为法拉利车队的官方医疗合作伙伴，将在赛道驾驶前后提供一系列辅助活动。课程为学员提供一名教练、一名理疗师和一名心理辅导员来提高心理健康水平，还要一位营养师会指导如何制作蛋白质、脂肪和碳水化合物均衡的午餐。
针对上半身（手臂、肩膀和颈部）的晨间热身运动。与私人教练的单独训练，进行拉伸和姿势练习。训练反应能力和反应时间。
赛道驾驶后的理疗恢复课程。进行有针对性的治疗，缓解肌肉紧张，提高灵活性，减轻疲劳和促进身体恢复。
与运动心理学家一起进行控制呼吸和压力管理的练习。快速的集中注意力训练。
在运动驾驶课程中，学员将驾驶 296 GTB。该款车型外形紧凑且反应灵敏，兼具使用空气动力学设计，代表了中后置发动机运动型 Berlinetta 的进化：V6 发动机与电动马达完美匹配。
学员将在跃马的圣地---菲奥拉诺赛道上驾驶。
这条赛道由恩佐·法拉利为测试赛车性能而建造，也是法拉利车队以前训练和如今研发赛车的地方。
落成时间：1972
赛道长度：3021 米
最佳单圈时间（公路跑车）：1' 17”309
菲奥拉诺赛道是荟萃了历史、赛车传统和完美追求于一身的象征性场所。在为期两天的课程里，学员将亲身感受运动驾驶文化，体验跃马神话的每一个细节。
Hospitality 接待处环境优雅，不对公众开放，是组织法拉利体验的场所，在培训期间，学员可在此享用午餐。
法拉利之家（Casa Ferrari）位于菲奥拉诺赛场的中心。该乡村建筑具有标志性的白色砖块和红色窗户，是当年恩佐·法拉利工作、会见车手和参加练习培训的地方。他的工作室至今仍被悉心保存。
法拉利驾驶课程学员人数上限为 28 人。根据参与者总数，将学员分成6/7人一组。由 10 位合格教练组成的团队将随时提供全面服务。您可以联系当地的法拉利经销商法拉利经销商 或使用您的账户访问法拉利 MyStore， 注册法拉利驾驶课程并了解课程的所有详情。