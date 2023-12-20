在勃朗峰顶享用晚餐。在专属饭店中过夜。专为提升健康而设计的体验。在为期两天的课程中，您将体验库马约尔的壮丽风光。

并且驾驶员陪同人士也能享受丰富多彩的活动：Guest 宾客配套为您提供了一个在高海拔地区充分放松的难得体验。

