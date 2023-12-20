48 小时。24 名驾驶员。一个白雪覆盖的赛道。在这里，专业教练会教你如何在不牺牲速度的情况下通过最狭窄的弯道，并安全地完成转向。背景为阿尔卑斯山最负盛名的度假胜地库马约尔（Courmayeur）的冬季美景。
On-Ice冰上驾驶课程还旨在提高您的运动准备技能。因为仅有驾驶技术是不够的：必须能够预测并控制极端环境中出现的情况。随后，将对您的体能准备情况进行跟踪，参加理论课程，并对您的表现进行详细分析。
整个专业机械师团队将支持您，随时准备为您更换轮胎及优化设置。
在勃朗峰顶享用晚餐。在专属饭店中过夜。专为提升健康而设计的体验。在为期两天的课程中，您将体验库马约尔的壮丽风光。
并且驾驶员陪同人士也能享受丰富多彩的活动：Guest 宾客配套为您提供了一个在高海拔地区充分放松的难得体验。
在您进行驾驶课程的同时，您的同伴也将体验到阿尔卑斯山的乐趣。配套行程包括奥斯塔文化之旅，在名厨 Paolo Griffa 的米其林星级 "Caffè Nazionale "餐厅享用午餐，登上勃朗峰顶，在海拔 3466 米处品尝当地美食，接受健康理疗，并且乘坐 Purosangue。
Ferrari On-Ice 冰上赛道驾驶课程将于 2024 年 1 月在库马约尔（意大利）举行。