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    冰上驾驶课程

    炽热冰面

    在勃朗峰斜坡路面的低抓地力条件下，提高驾驶技能。为期两天的独家培训，让您充分掌握最有趣的技术：雪地逆向操舵。
    Ferrari Purosangue - Corso Pilota On-Ice

    为期两天、令人肾上腺素飙升的活动

    48 小时。24 名驾驶员。一个白雪覆盖的赛道。在这里，专业教练会教你如何在不牺牲速度的情况下通过最狭窄的弯道，并安全地完成转向。背景为阿尔卑斯山最负盛名的度假胜地库马约尔（Courmayeur）的冬季美景。

    On-Ice冰上驾驶课程还旨在提高您的运动准备技能。因为仅有驾驶技术是不够的：必须能够预测并控制极端环境中出现的情况。随后，将对您的体能准备情况进行跟踪，参加理论课程，并对您的表现进行详细分析。

    Ferrari Purosangue - Corso Pilota On-Ice
    每天的课程均包括一节简短的理论课，让学员熟悉车辆，了解车辆在赛道上的表现，并学习驾驶技巧。
    您将驾驶一辆法拉利 Purosangue，一辆四轮驱动的高轮距汽车，是挑战复杂路线的理想选择。为了充分发挥其功能，其上设置也是独一无二的：镶钉胎将为汽车提供更大的抓地力，提供更强的动力和控制力。
    留下印记的轮胎
    法拉利 Purosangue 装有 3PMSF 镶钉胎，轮胎设计有中央通道胎面和加固侧壁。

    它们为法拉利汽车量身定制，在积雪或结冰的碎石路面上提供最佳的制动和牵引性能。

    专业团队

    整个专业机械师团队将支持您，随时准备为您更换轮胎及优化设置。

    库马约尔：海拔1224 米风格

    库马约尔（Courmayeur）位于勃朗峰（Mont Blanc）山脚下，一个能充分体验高山魅力的绝佳地点。除 On-Ice 冰上驾驶项目外，还有一系列美食晚餐和健康活动，同时欣赏意大利最高山峰美景。

    在勃朗峰顶享用晚餐。在专属饭店中过夜。专为提升健康而设计的体验。在为期两天的课程中，您将体验库马约尔的壮丽风光。

    并且驾驶员陪同人士也能享受丰富多彩的活动：Guest 宾客配套为您提供了一个在高海拔地区充分放松的难得体验。

    五星级酒店，天堂般享受
    您将入住库马约尔的一家标志性酒店。在两天的活动中，您可以在驾驶课间享用星级酒馆提供的午餐。每天，在酒店和赛道之间均有私人班车接送。
    健康并放松
    在室内，您可以享受专属的水疗护理，通过保健仪式恢复驾驶过程所带来的疲惫。同时您的同伴也能享受所有健康护理。
    Guest 配套

    在您进行驾驶课程的同时，您的同伴也将体验到阿尔卑斯山的乐趣。配套行程包括奥斯塔文化之旅，在名厨 Paolo Griffa 的米其林星级 "Caffè Nazionale "餐厅享用午餐，登上勃朗峰顶，在海拔 3466 米处品尝当地美食，接受健康理疗，并且乘坐 Purosangue。

    保存日期

    Ferrari On-Ice 冰上赛道驾驶课程将于 2024 年 1 月在库马约尔（意大利）举行。

    此课程仅面向法拉利客户。若想被联系以了解更多信息和细节，请填写表格。