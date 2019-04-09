《网站使用条款与条件》及《行为准则》

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注册用户应遵守的规则。
指适用于网站使用的条款和条件，不定期发布在网站“使用条款与条件”一栏。
行为目的与任何商务、商业、手工业或专业活动无关的个人。
文字、软件、图形、商标、标识、域名、照片、原声音乐、音乐内容、视频、视听内容、功能、技术文件、手册及任何其他可通过网站查看和访问的材料。
用户或消费者与法拉利之间达成的有关访问网站及其内容使用的合同。
总部位于Via Emilia Est 1163 – 41121 Modena的法拉利公司（Ferrari S.p.A.）及其子公司。
文字、图形、照片、原声音乐、音乐、视频和视听内容以及其他任何由用户按照法拉利要求的程序上载的材料。
每一合同方即用户与法拉利以及双方。
通过提供个人数据、获得用户名和密码或提供电子邮箱地址而注册到网站上任一网页的用户，以便访问仅提供给注册用户的内容。
使用网站、访问内容和功能。
互联网站www.ferrari.com包括与法拉利直接相关和/或连至法拉利域名的子网站（如“formula1.ferrari.com”）。
任何访问网站、浏览或使用其内容的人。
法拉利公司官方网站 www.ferrari.com 是一个信息与娱乐门户网站，提供有关法拉利主要活动的最新信息。此外，本网站及其子网站还综合介绍法拉利的主要促销和商业活动、产品和服务信息以及访问方式。
服务包括向注册和非注册用户提供本网站及其内容的访问，目的为娱乐和信息发布。
服务条款与条件包括：（a）www.ferrari.com网站的《使用条款与条件》，也适用于所有可通过本网站访问和/或连至法拉利域名的子网站（如“formula1.ferrari.com”）；（b）《注册用户行为准则》。
《使用条款与条件》适用于所有用户，《注册用户行为准则》适用于注册用户。
用户被要求仔细阅读《使用条款与条件》和《注册用户行为准则》。
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访问本网站（www.ferrari.com及其子网站）及任何涉及浏览其网页的行为都表示用户完全接受访问时网站公布的现行《使用条款与条件》。访问本网站上任何访问权限受限的部分也表示用户完全接受访问时网站公布的现行《行为准则》。
用户如不接受《使用条款与条件》和/或《行为准则》，应停止浏览本网站，并停止使用服务。
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用户被要求在访问本网站内容或参与法拉利社区互动前，通过“法律”一栏链接，经常查看《使用条款与条件》和《行为准则》
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在这种情况下，如特定条款与条件和《使用条款和条件》发生冲突，应遵照特定条款与条件的规定。
注册用户会被要求提供个人信息。注册时必须提供准确真实的最新信息。如有变动，注册用户应及时予以更新。
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注册用户知晓并同意对用其账户进行的任何活动负全责，无论是对法拉利还是对任何第三方。
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未经授权，禁止转移或再使用本网站上的材料，禁止其他任何可能会损害版权作品作者或所有者合法权益的行动。
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文字、软件、图形、商标、标识、域名、照片、声音、音乐、视频和视听内容、功能、技术文件、手册及其他任何可通过本网站浏览或访问的材料，包括数据库、图形、表格、口号、动画、绘画和其他任何图形或文字元素。
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本网站上的商标、域名、商号、公司名称和标志均为法拉利的专属所有，均已被注册并通过独特标志受到法律法规的保护，未经法拉利明确授权，不得以任何形式进行复制，“FERRARI”标志不得被注册为任何顶级域名。
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严禁将任何法拉利公司的独特标志用作元标记和HTML指令，即使无法显示或格式化某个特定指令，但其可向电子代理或搜索引擎提供指令，以改进与法拉利无关的其他网站的搜索结果。
用户可被允许在本网站的特定网页或栏目上传材料（文字、照片、电影短片、内容、源自博客或论坛的文字等），也可寄发材料用于在本网站上发表。此类材料在本网站上的发表和传播应遵循以下规定，与特定活动相关时则根据适用规则。
用户同意在向本网站上传材料时，表示用户自动接受并承诺遵守以下规定。
用户确认拥有上传或寄发材料的全部版权，并已获得其他任何材料权利人的同意和接受。
非法材料和侵犯第三方权利的材料不会在本网站上发表或上传。用户确认在本网站上复制材料未侵犯任何法律规定或第三方权利。
通过将材料上传至本网站，用户授予法拉利免费、非独家、可转让的许可，在全球范围适用，并包括分许可权，以便使用、发表、传播、复制、发行、改编材料，以及用于与服务相关的工作和/或作为法拉利商业推广活动的一部分。用户也向每位服务用户提供免费、非独家、可转让的全球许可，使其可通过服务访问材料，并可使用、复制、发行、改编材料及用于相关衍生工作。
以上许可的授予建立在开放式基础上。用户在此接受一旦将材料上传至本网站，就不得撤销授予法拉利及其他用户的许可。
用户接受对上传至本网站的材料承担全部责任，并明确表示同意赔偿法拉利因发表材料而导致的任何不良后果，以及法拉利因使用材料而承担的所有损失、损害和包括法律费用在内的所有支出。
用户知晓在任何情况下，材料发表与否不受保证，并由法拉利自行决定。材料将由法拉利保留，可能不会被退回。法拉利可以本网站网管的身份核实材料，还可自行决定删除材料，而无需说明理由。
本网站可能包含连接至第三方网站的超文本链接。超文本链接仅为便于浏览而设，本网站内容与第三方网站无需有任何关系。
法拉利对第三方网站的链接运作、内容、结构、材料或信息的真实性、准确性或适当性不负任何责任，对链接至本网站的第三方网站的可访问性也不负任何责任。
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特别是，用户知晓通过超文本链接访问第三方信息和社交网站时，适用的规则则为这些网站所有者规定的使用条件。
禁止使用框架链接。框架链接让一个网页出现在另一网站的某一页面上，其内容显示在一个框架内，而非在一独立浏览窗口中。
违反本条规定者将受到起诉，这也牵涉到受到法律管辖的不公平竞争。
本网站上的所有内容均仅以提供信息为目的。法拉利不保证其准确性或完整性，并保留在不事先通知的情况下修改和更新内容的权利。法拉利不对任何可能因使用或无法使用本网站及其内容、使用直接或间接连接至本网站的其他网站、或任何错误或遗漏而造成的直接或间接损失或损害（包括收益损失）承担责任。
在法拉利，我们致力于维护互相尊重，积极参与法拉利汽车、赛事和品牌讨论的社区环境。我们希望每个人都能发表评论，但永远要尊重他人。
当您在我们的社交网络上与我们及其他法拉利车迷互动时，请谨记以下内容： .
尊重他人 – 请始终礼貌待人：对社区的所有成员和工厂的工作人员以及其他评论者。请永远记得，有现实生活中的人在阅读您的评论。
友好的空间 – 我们坚信，法拉利社区应该是容纳所有个人、团体及其观点的友好空间。因此，任何不当评论将被删除，并且您以后可能无法与我们互动。不当内容包括：可能包含攻击或非法材料的第三方网站URL；种族主义、性别歧视、辱骂或其他令人反感的内容；任何类型的脏话；看起来像其他人发布的帖子（假冒身份）；包含个人详细信息（您或其他人的电话号码和地址等）；不止一次的重复评论（垃圾信息）和/或众多偏离讨论或博客的主题。
法拉利的资产利用 – 请避免推销任何服务或产品（可以提供与博客帖子或评论相关的非商业链接）
审查 – 为了提供安全的社区空间，法拉利团队将对评论进行审查管理，但评论内容会立即显示在您和您朋友的Facebook留言板上。
请使用垃圾信息链接举报违反这些指导原则的帖子。
我们定期查看被标记为垃圾信息的消息并删除违反指导原则的消息。
不同类型的用户可在本网站注册。
提供给注册用户的服务和内容仅指访问时《行为准则》中和/或本网站上规定的服务和内容。法拉利会通过本网站正式渠道，告知注册用户有关新服务的信息。
法拉利对任何仅面向注册用户的活动或举措都不负有义务，可能会随时改变提供的服务。
注册用户可通过正式渠道（客户服务部、电子邮箱“customercare@ferrari.com”）提出要求、投诉或建议；通过其他渠道收到的电子邮件将不予回复，除外网管另有说明。
车迷可通过网站www.ferrari.com加入法拉利在线社区。用户希望成为“法拉利嘉宾”（Ferrari Guest），则必须在网上表格中填写所需个人资料，选择一个用户名和密码，完成注册程序。
注册完成后，法拉利嘉宾用户可免费使用以下服务：
a) 访问专供法拉利嘉宾用户的完整内容与服务清单；
b) 了解专供社区成员的所有活动；
c) 参加视频聊天和比赛。
法拉利嘉宾用户可终止其注册（意大利法令第206/2005号《消费者法典》第65(2) b)项）。必须以书面形式发送终止通知（《消费者法典》第64(2)款），挂号邮寄至法拉利总部，地址为：Via Emilia est 1163 P.O. Box 5891 – 41100 Modena（意大利）。
用户终止注册后，将无法再使用向此类用户提供的任何服务。法拉利嘉宾用户如希望删除注册时提供的个人信息，可将这一要求发送至本网站《隐私政策》一栏中指明的数据控制人或数据协调人。如有可能，个人资料将被删除或锁住。
要成为“法拉利车队成员”（Scuderia Ferrari Member ，简称“SF”）用户，用户必须在网上表格中填写所需信息，并按照本网站上发布的详细信息缴纳会员年费。
注册程序完成后，SF用户会收到一张会员卡、免费礼品及网站Ferrari.com的资格凭证。
注册后，会员可获得以下服务：
a) 查看专供会员的所有内容；
b) 在自己的设备上使用本网站提供的所有屏幕保护和桌面图片；
c) 进入视频聊天和比赛；
d) 获得为SF成员提供的简讯；
e) 参加由法拉利组织的会员活动（名额有限）；
f) 享受在线或离线产品和服务的折扣和特别优惠。
自注册之日起，会员在一年内可获得以上服务。期满不会自动续期，除非会员根据法拉利在本网站上发布的指示性信息更新会员资格。
由于SF用户在注册时达成的合同涉及娱乐休闲服务（《消费者法典》第55(1) b)项），SF成员无法根据《消费者法典》第64条及以下条款的规定终止合同。因此，用户不得要求退回会员年费。
不过，随时要求删除个人信息，可将这一要求发送至本网站《隐私政策》一栏中指明的数据控制人或数据协调人。如有可能，个人信息将会被删除，否则将会从年度注册有效期届满之日起被锁住。
法拉利车主可通过专为“法拉利车主”用户设立的网站“my.ferrari.com” 注册 “我的法拉利”（My Ferrari）。
如希望作为法拉利车主用户访问“我的法拉利”，用户必须在网上表格中填写所需个人资料及资格证明。法拉利在核实车主身份后，会向法拉利车主用户提供以下服务：
a) 基于现有资料，查看车辆清单及每辆车的详细信息（选配、保修日期等）；
b) 基于现有资料，下载使用手册、保养手册及证书；
c) 保存在汽车配置器上设定的设置并发送给经销商；
d) 更新车辆数据，使用其他任何服务；
e) 获得仅面向法拉利车主的独家活动和举措的相关信息。
法拉利车主用户可终止注册（意大利法令第206/2005号《消费者法典》第65(2) b)项）。必须以书面形式发送终止通知（《消费者法典》第64(2)款），挂号邮寄至法拉利总部，地址为：Via Emilia est 1163 P.O. Box 5891 – 41100 Modena（意大利）。
用户终止注册后，将无法再使用向此类用户提供的任何服务。用户如果希望删除注册时提供的个人信息，可将这一要求发送至本网站《隐私政策》一栏中指明的数据控制人或数据协调人。如有可能，个人资料将会被删除或锁住。
注册用户同意遵守良好的在线行为原则（即网络礼节）。
访问本网站意味着注册用户已阅读并完全同意接受《使用条款与条件》和《行为准则》的全部内容。
注册用户必须在本网站上的所有活动中公平对待并尊重其他用户和网管。
注册用户是其在本网站上发布的信息和帖子的唯一责任人，也是在可通过本网站访问的论坛和博客上任何违规行为的唯一责任人。用户发帖仅表达其本人观点。
注册用户同意不散布非法、淫秽、粗俗、诽谤性的材料，不煽动仇恨，不进行威胁，不发送任何带有非法或不道德内容或违反公德的信息。
法拉利和本网站管理员可自行或应其他用户要求删除具有攻击性或非法的帖子。
注册用户同意不利用服务发送垃圾邮件。禁止注册用户发表意图破坏本网站技术结构的帖子。
注册用户必须向法拉利报告任何具有攻击性、侮辱性或非法的内容，为此，应发送邮件至：customercare@ferrari.com。
故意不遵守上述规则的用户会立即被拒绝访问社区、论坛和博客，其账户并可能会被封锁。
如果《使用条款与条件》中的任一条款被视为非法、失效或因任何原因无效，无效条款将被删除，但不应影响其他条款的有效性或效力。
在不损害国家或超国家法律赋予用户的任何其他权利情况下，本网站《使用条款与条件》和《行为准则》遵守意大利法律，并按照意大利法律进行解释（国际私法规则除外），包括有关《使用条款与条件》、《行为准则》及任何其他相关协议的存在、有效性或效力的争议。（
消费者关系由ROME 1法规(593/2008)监管，该法规声明：
(I) 在缺乏选择的情况下，适用法律将是消费者长居国家的法律
(II) 从消费者非长居国家选择适用法律仅适用于上述适用法律不会剥夺消费者按照本应被选为适用法律的法律（在缺乏选择的情况下）以及他/她的长居国家的法律应享有的权利之情况。
此外，消费者法案还规定，选择与剥夺消费者根据指令93/13/EEC所受保护的非欧盟国家法律条款将视为无效。）
在不损害国家或超国家法律赋予用户的任何其他权利情况下，有关《使用条款与条件》、《行为准则》及任何其他相关协议的任何争议均归意大利摩德纳（Modena）法院管辖。
如果《使用条款与条件》和《行为准则》的意大利语版本和中文版本在解释上存在任何冲突，应以意大利语版本为准。
法拉利公司（Ferrari S.p.A.）
总部及工厂地址：Via Abetone Inf. 4, I-41053 Maranello (Modena，意大利)
电话：+39 0536 949111
注册地点地址： Via Emilia est 1163 P.O. Box 589 I-41100 Modena（意大利）
社会资本：20.260.000欧元，已付
增值税号与税务代码： 00159560366
摩德纳（Modena）R.E.A. 注册号：88683
管理与协调：Ferrari N.V.
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