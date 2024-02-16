进入赛车思维。最后一级的专业驾驶课程是迈向赛车世界的第一步。学员将掌握提高单圈时间、比赛策略和超车战术的技巧，以提高并最大限度地发挥潜能。一切尽在 296 Challenge。
为了让学员保持最佳状态，Med-Ex 作为法拉利车队的官方医疗合作伙伴，将在赛道驾驶前后提供一系列辅助活动。课程为学员提供一名教练、一名理疗师和一名心理辅导员来提高心理健康水平，还要一位营养师会指导如何制作蛋白质、脂肪和碳水化合物均衡的午餐。
针对上半身（手臂、肩膀和颈部）的晨间热身运动。与私人教练的单独训练，进行拉伸和姿势练习。训练反应能力和反应时间。
赛道驾驶后的理疗恢复课程。进行有针对性的治疗，缓解肌肉紧张，提高灵活性，减轻疲劳和促进身体恢复。
与运动心理学家一起进行控制呼吸和压力管理的练习。快速的集中注意力训练。
296 Challenge 具备跃马跑车特有的极致性能和驾驶乐趣。该款跑车配备了 V6 发动机、CCM-R Plus 碳陶瓷制动器、专门开发的倍耐力轮胎以及专为车手而设的内饰。可提供独一无二的性能和毫不妥协的赛车空气动力学特性。
法拉利驾驶课程的第三阶段在两条具有代表性的赛道进行 ：瓦莱伦加和米萨诺赛道。两条赛道都极具挑战性，但又各具特色，影响着赛车的性能且降低驾驶乐趣。
培训结束后，每个驾驶课程仍在继续。跃马还为车手及其同伴准备的精致活动：在迷人意大利景点进行的奢华款待、尊贵美食体验以及健康护理。
如要参见竞赛驾驶课程，学员必须完成上一级的 Evoluzione+ 高级拓展驾驶课程。该课程的学员人数上限为 10 人。车手将分为两人一组，每组将由在竞技驾驶方面具有特殊经验的合格教练指导。学员必须携带在上一级课程中领取的 Sabelt 赛车服套装。课程结束时将免费赠送贝尔头盔。
您可以联系当地的法拉利经销商或使用您的账户访问法拉利 MyStore，注册法拉利驾驶课程并了解课程的所有详情。