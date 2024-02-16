详细信息

如要参见竞赛驾驶课程，学员必须完成上一级的 Evoluzione+ 高级拓展驾驶课程。该课程的学员人数上限为 10 人。车手将分为两人一组，每组将由在竞技驾驶方面具有特殊经验的合格教练指导。学员必须携带在上一级课程中领取的 Sabelt 赛车服套装。课程结束时将免费赠送贝尔头盔。

您可以联系当地的法拉利经销商或使用您的账户访问法拉利 MyStore，注册法拉利驾驶课程并了解课程的所有详情。