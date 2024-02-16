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    竞赛驾驶课程

    跃马最先进的课程

    成为一名全面的车手，进入赛车世界。驾驶课程的第三阶段展开全新视野：参加法拉利挑战赛。

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    Ferrari Corso Pilota Race 2024

    进阶赛道培训

    进入赛车思维。最后一级的专业驾驶课程是迈向赛车世界的第一步。学员将掌握提高单圈时间、比赛策略和超车战术的技巧，以提高并最大限度地发挥潜能。一切尽在 296 Challenge。

    进入教室，戴上虚拟现实眼镜。身临其境的学习能加深对信息的记忆，让学员完全投入其中：通过模拟真实场景，学员将以最佳状态应对赛道。

    为了让学员保持最佳状态，Med-Ex 作为法拉利车队的官方医疗合作伙伴，将在赛道驾驶前后提供一系列辅助活动。课程为学员提供一名教练、一名理疗师和一名心理辅导员来提高心理健康水平，还要一位营养师会指导如何制作蛋白质、脂肪和碳水化合物均衡的午餐。

    针对上半身（手臂、肩膀和颈部）的晨间热身运动。与私人教练的单独训练，进行拉伸和姿势练习。训练反应能力和反应时间。

    赛道驾驶后的理疗恢复课程。进行有针对性的治疗，缓解肌肉紧张，提高灵活性，减轻疲劳和促进身体恢复。

    与运动心理学家一起进行控制呼吸和压力管理的练习。快速的集中注意力训练。


    296 Challenge 具备跃马跑车特有的极致性能和驾驶乐趣。该款跑车配备了 V6 发动机、CCM-R Plus 碳陶瓷制动器、专门开发的倍耐力轮胎以及专为车手而设的内饰。可提供独一无二的性能和毫不妥协的赛车空气动力学特性。

    Ferrari Corso Pilota Race 2024

    一个赛道，两个目标：寓教于乐，不断提升

    法拉利驾驶课程的第三阶段在两条具有代表性的赛道进行 ：瓦莱伦加和米萨诺赛道。两条赛道都极具挑战性，但又各具特色，影响着赛车的性能且降低驾驶乐趣。

    弯道图示
    • 活动场地瓦莱伦加赛道
    • 落成时间1951
    • 赛道长度4085 米
    弯道图示
    • 活动场地米萨诺赛道
    • 落成时间1972
    • 赛道长度4226 米

    培训结束后，每个驾驶课程仍在继续。跃马还为车手及其同伴准备的精致活动：在迷人意大利景点进行的奢华款待、尊贵美食体验以及健康护理。

    Ferrari Corso Pilota

    驾驶课程全年定期举办：请查阅日历以便查找完整课程列表。限定学员人数，以确保高效培训效果。

    查看日历

    如要参见竞赛驾驶课程，学员必须完成上一级的 Evoluzione+ 高级拓展驾驶课程。该课程的学员人数上限为 10 人。车手将分为两人一组，每组将由在竞技驾驶方面具有特殊经验的合格教练指导。学员必须携带在上一级课程中领取的 Sabelt 赛车服套装。课程结束时将免费赠送贝尔头盔。

    您可以联系当地的法拉利经销商或使用您的账户访问法拉利 MyStore，注册法拉利驾驶课程并了解课程的所有详情。

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