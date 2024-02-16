详细信息

该课程的学员人数上限为 8 人。每位学员将由一位合格教练陪同。

课程结束后，可直接参加 Evoluzione+ 高级拓展驾驶课程。

学员将在课程当天获得一套赛车装备，包括符合 FIA 标准的全套赛车服和内衣、鞋子、手套和贝尔头盔。

您可以或使用您的账户访问法拉利 MyStore 联系当地的法拉利经销商 ，注册法拉利驾驶课程并了解课程的所有详情。