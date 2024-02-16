私人教练驾驶课程向不同驾驶水平的所有法拉利客户开放。绝对个性化的计划与课程：学员可以根据自己的水平和想要达到的效果快速进步。在课程中，学员可以选择两款决定课程结构的法拉利车型：296 GTB 和 296 Challenge。
菲奥拉诺赛道原是一条实验和测试赛道，专门设计了坡度变化、发夹弯和快速弯道，适合驾驶 296 GTB 开发运动型驾驶技术。
位于法拉利工厂内，每辆新车都在此进行测试。平均时速超过 190 公里。
瓦拉诺·德梅莱加里赛道位于托斯科·埃米利亚平宁山脉山脚下。
赛道分为三个区域，包含了 467 米的直道、延伸短道和 14 个弯道，其中包括一个狭窄的抛物线弯道和标志性的 Ferro di Cavallo （马蹄铁）弯道，一个开放式双半径弯道，随后是一个发卡弯。在令人肾上腺素飙升的环境中，学员可以提高对 296 Challenge 的驾驭能力，并为比赛做好准备。
该课程的学员人数上限为 8 人。每位学员将由一位合格教练陪同。
课程结束后，可直接参加 Evoluzione+ 高级拓展驾驶课程。
学员将在课程当天获得一套赛车装备，包括符合 FIA 标准的全套赛车服和内衣、鞋子、手套和贝尔头盔。
您可以或使用您的账户访问法拉利 MyStore 联系当地的法拉利经销商 ，注册法拉利驾驶课程并了解课程的所有详情。