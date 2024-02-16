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    私人教练驾驶课程

    一对一的强化培训日
    与专门的法拉利教练分享您的目标，让您从学习中获得最大收益。一对一的教学模式使教练能够有针对性地向学员传授驾驶技术，纠正错误并发展优势。
    预订课程
    Ferrari Corso Pilota

    特别培训计划

    私人教练驾驶课程向不同驾驶水平的所有法拉利客户开放。绝对个性化的计划与课程：学员可以根据自己的水平和想要达到的效果快速进步。在课程中，学员可以选择两款决定课程结构的法拉利车型：296 GTB 和 296 Challenge。

    *296 Challenge适用于 Varano de’ Melegari 赛道的课程日期。
    选择最适合的课程
    进入教室，戴上虚拟现实眼镜。身临其境的学习能加深对信息的记忆，让学员完全投入其中：通过模拟真实场景，学员将以最佳状态应对赛道。
    私人教练驾驶课程根据日期和选择的车型在两条赛道上进行：菲奥拉诺和瓦拉诺赛道。在菲奥拉诺赛道的培训使用 296 GTB。瓦拉诺赛道的课程则使用 296 Challenge：该赛道极具挑战性，节奏不规则，是赛车比赛的理想赛道。
    菲奥拉诺:家里的赛道

    菲奥拉诺赛道原是一条实验和测试赛道，专门设计了坡度变化、发夹弯和快速弯道，适合驾驶 296 GTB 开发运动型驾驶技术。

    位于法拉利工厂内，每辆新车都在此进行测试。平均时速超过 190 公里。

    Corso Pilota Personal Coaching 2024
    瓦拉诺:让人意犹未尽的赛道

    瓦拉诺·德梅莱加里赛道位于托斯科·埃米利亚平宁山脉山脚下。

    赛道分为三个区域，包含了 467 米的直道、延伸短道和 14 个弯道，其中包括一个狭窄的抛物线弯道和标志性的 Ferro di Cavallo （马蹄铁）弯道，一个开放式双半径弯道，随后是一个发卡弯。在令人肾上腺素飙升的环境中，学员可以提高对 296 Challenge 的驾驭能力，并为比赛做好准备。

    Corso Pilota Personal Coaching 2024
    培训结束后，每个驾驶课程仍在继续。跃马还为车手及其同伴准备的精致活动：在迷人意大利景点进行的奢华款待、尊贵美食体验以及健康护理。
    Ferrari Corso Pilota
    驾驶课程全年定期举办：请查阅日历以便查找完整课程列表。限定学员人数，以确保高效培训效果。

    查看日历

    该课程的学员人数上限为 8 人。每位学员将由一位合格教练陪同。

    课程结束后，可直接参加 Evoluzione+ 高级拓展驾驶课程。

    学员将在课程当天获得一套赛车装备，包括符合 FIA 标准的全套赛车服和内衣、鞋子、手套和贝尔头盔。

    您可以或使用您的账户访问法拉利 MyStore 联系当地的法拉利经销商 ，注册法拉利驾驶课程并了解课程的所有详情。

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