本隐私政策将描述 Ferrari S.p.A. (“公司”) 根据适用法律对通过本网站采集的个人数据所进行的管理。
可能会采集以下个人数据：
可能出于以下目的对所采集的个人数据 (“数据”) 进行处理：
a) 执行特定的用户请求或提供所请求的服务 (“服务”)；
b) 允许公司根据公司的合法利益，对与公司商品和服务质量有关的客户满意度 (“客户满意度”) 进行调查；
c) 在您明确表示同意的情况下，发送商业通信及有关公司产品和服务的广告，或进行市场调查 (“营销”)；
d) 在您明确表示同意的情况下，分析您的行为、习惯和消费偏好，以加强公司提供的产品和服务，并满足您的期望；
e) 在您明确表示同意的情况下，将数据传达给 Ferrari N.V. 直接或间接管控的公司和/或与 Ferrari S.p.A. (“法拉利集团公司”) 有关的公司，这些公司将处理数据并发送商业宣传及其产品和服务相关的广告，或进行市场调查 (“法拉利集团公司营销”)；
f) 改进公司网站的用户体验。
数据处理可以通过书面、自动化或电子方式，包括通过邮件或电子邮件，电话 (例如自动语音电话和SMS、MMS讯息)，传真和任何其他方式 (如网站、手机应用程序等)。
数据可能由代表公司运营的自然人和/或法人实体，并根据特定的合同义务，在欧盟成员国或位于欧盟以外的国家进行处理。
数据可能由于遵循法定义务，执行公共权力机构命令或在司法当局之前行使公司权利的原因，披露给第三方。
在合同关系中，公司可以将数据转移至欧洲经济区 (EEA) 以外的国家，包括将其存储在代表公司行事的实体所管理的数据库中。数据库管理和数据处理限于处理的目的之内，并遵循适用的数据保护法。
如果数据转移到欧洲经济区之外，公司将采用任何适当的合同措施，以保证数据获得充分保护－其中包括－基于欧盟委员会通过的标准合同条款的协议，该协议条款规定了个人数据在欧洲经济区以外的转移。
从本网站访问第三方网站所造成的后果由第三方负责。
公司概不承担与第三方网站个人数据请求和/或提供相关的责任。
控制者为 Ferrari S.p.A.，注册办事处位于 Via Emilia Est, N. 1163, Modena, Italy (意大利，摩德纳)。
您可以通过电子邮件地址 privacy2@ferrari.com 与数据保护员联系。
为提供客户服务和满意度而处理的数据，将由公司为实现这些目标必要的期间内保存。本公司可能会较长时间继续存储这些数据，以便保护公司提供服务的潜在责任相关的利益。
为营销和分析目的而处理的数据，从您提供同意开始将由公司保存直到您取销该同意。一旦取消同意，数据将不再用于这些目的，尽管仍然可能由公司保留，尤其是为了保护公司与此处理相关的潜在责任相关的利益的必要性，除非在这方面获得主管监督管理局进一步的澄清。
将按照公司 Cookie 政策中规定的期限保存用于改进网站用户体验所进行的数据处理。
数据主体可以行使下列权利：
数据主体可以书面形式向 Ferrari S.p.A. 行使上述权利。地址：Abetone Inferiore 4, Maranello (MO), Italy，电子邮箱：privacy2@ferrari.com。
本隐私政策自2018年 5月 24日起生效。
公司保留修订部分或全部隐私政策，或者更新政策内容的权利 (例如，因适用法律的变更)。如有任何更新，公司将在本网站上公布。
要联系数据保护专员，请写信给:
数据保护专员
法律和公司事务
Ferrari S.p.A.
Via Abetone Inf. 4; I-41053, Maranello, (MO); Italy
电子邮件: privacy2@ferrari.com
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