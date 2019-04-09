Ferrari
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隐私政策

本隐私政策将描述 Ferrari S.p.A. (“公司”) 根据适用法律对通过本网站采集的个人数据所进行的管理。

01

采集的个人数据

可能会采集以下个人数据：

  • 为了获得特定的服务而提供的个人数据 (例如姓名和联系方式)；
  • 浏览数据 (例如 IP 地址、位置 – 国家、用户在网站内所访问页面的信息、网站访问时间、各页导航时间、点击流分析。尽管公司不是为了确认具体的用户而采集此类信息，但仍可以通过此类信息或所采集的其他信息直接确认用户的身份)；
  • cookies (例如，被访问网站可能向用户计算机发送并保存在用户计算机上的小文本文件，当用户再次访问网站时，此类文件将被发回至网站。关于详情，请参见网站的 Cookie 政策)。
02

处理的目的和程序

可能出于以下目的对所采集的个人数据 (“数据”) 进行处理：

a) 执行特定的用户请求或提供所请求的服务 (“服务”)；

b) 允许公司根据公司的合法利益，对与公司商品和服务质量有关的客户满意度 (“客户满意度”) 进行调查；

c) 在您明确表示同意的情况下，发送商业通信及有关公司产品和服务的广告，或进行市场调查 (“营销”)；

d) 在您明确表示同意的情况下，分析您的行为、习惯和消费偏好，以加强公司提供的产品和服务，并满足您的期望；

e) 在您明确表示同意的情况下，将数据传达给 Ferrari N.V. 直接或间接管控的公司和/或与 Ferrari S.p.A. (“法拉利集团公司”) 有关的公司，这些公司将处理数据并发送商业宣传及其产品和服务相关的广告，或进行市场调查 (“法拉利集团公司营销”)；

f) 改进公司网站的用户体验。

数据处理可以通过书面、自动化或电子方式，包括通过邮件或电子邮件，电话 (例如自动语音电话和SMS、MMS讯息)，传真和任何其他方式 (如网站、手机应用程序等)。

03

数据获取方

数据可能由代表公司运营的自然人和/或法人实体，并根据特定的合同义务，在欧盟成员国或位于欧盟以外的国家进行处理。

数据可能由于遵循法定义务，执行公共权力机构命令或在司法当局之前行使公司权利的原因，披露给第三方。

04

数据传输至欧洲经济区之外

在合同关系中，公司可以将数据转移至欧洲经济区 (EEA) 以外的国家，包括将其存储在代表公司行事的实体所管理的数据库中。数据库管理和数据处理限于处理的目的之内，并遵循适用的数据保护法。

如果数据转移到欧洲经济区之外，公司将采用任何适当的合同措施，以保证数据获得充分保护－其中包括－基于欧盟委员会通过的标准合同条款的协议，该协议条款规定了个人数据在欧洲经济区以外的转移。

05

第三方网站链接

从本网站访问第三方网站所造成的后果由第三方负责。

公司概不承担与第三方网站个人数据请求和/或提供相关的责任。

06

数据控制者和数据保护员团队

控制者为 Ferrari S.p.A.，注册办事处位于 Via Emilia Est, N. 1163, Modena, Italy (意大利，摩德纳)。

您可以通过电子邮件地址 privacy2@ferrari.com 与数据保护员联系。

07

数据保留

为提供客户服务和满意度而处理的数据，将由公司为实现这些目标必要的期间内保存。本公司可能会较长时间继续存储这些数据，以便保护公司提供服务的潜在责任相关的利益。

为营销和分析目的而处理的数据，从您提供同意开始将由公司保存直到您取销该同意。一旦取消同意，数据将不再用于这些目的，尽管仍然可能由公司保留，尤其是为了保护公司与此处理相关的潜在责任相关的利益的必要性，除非在这方面获得主管监督管理局进一步的澄清。

将按照公司 Cookie 政策中规定的期限保存用于改进网站用户体验所进行的数据处理。

08

数据主体的权利

数据主体可以行使下列权利：

  • 访问权，代表即获得公司确认是否处理您的个人数据，以及访问的权利；
  • 纠正和删除的权利，即获得纠正不正确数据和/或不完整数据的权利，以及因正当理由要求删除数据的权利；
  • 处理限制的权利，即有权因合法原因要求停止数据处理；
  • 数据可移植性的权利，即以结构化、普通使用和可读的格式接收数据的权利，以及将数据传输到其他数据控制者的权利；
  • 反对的权利，即在以正当理由请求反对处理数据的权利，包括用于市场营销或分析的数据处理，如果适用；
  • 在非法处理数据的情况下，向监督机构提出投诉的权利。

数据主体可以书面形式向 Ferrari S.p.A. 行使上述权利。地址：Abetone Inferiore 4, Maranello (MO), Italy，电子邮箱：privacy2@ferrari.com。

09

修订案

本隐私政策自2018年 5月 24日起生效。

公司保留修订部分或全部隐私政策，或者更新政策内容的权利 (例如，因适用法律的变更)。如有任何更新，公司将在本网站上公布。

10

联系方式

要联系数据保护专员，请写信给:

数据保护专员

法律和公司事务

Ferrari S.p.A.

Via Abetone Inf. 4; I-41053, Maranello, (MO); Italy

电子邮件: privacy2@ferrari.com

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