可能出于以下目的对所采集的个人数据 (“数据”) 进行处理：

a) 执行特定的用户请求或提供所请求的服务 (“服务”)；

b) 允许公司根据公司的合法利益，对与公司商品和服务质量有关的客户满意度 (“客户满意度”) 进行调查；

c) 在您明确表示同意的情况下，发送商业通信及有关公司产品和服务的广告，或进行市场调查 (“营销”)；

d) 在您明确表示同意的情况下，分析您的行为、习惯和消费偏好，以加强公司提供的产品和服务，并满足您的期望；

e) 在您明确表示同意的情况下，将数据传达给 Ferrari N.V. 直接或间接管控的公司和/或与 Ferrari S.p.A. (“法拉利集团公司”) 有关的公司，这些公司将处理数据并发送商业宣传及其产品和服务相关的广告，或进行市场调查 (“法拉利集团公司营销”)；

f) 改进公司网站的用户体验。

数据处理可以通过书面、自动化或电子方式，包括通过邮件或电子邮件，电话 (例如自动语音电话和SMS、MMS讯息)，传真和任何其他方式 (如网站、手机应用程序等)。