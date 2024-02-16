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    EVOLUZIONE+ 高级拓展驾驶课程

    热身已结束

    让驾驶技术更上一层楼，提高赛道表现，驾驶赛道配置的赛车：296 Challenge。

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    Ferrari Corso Pilota Evoluzione+

    全新驾驶维度

    Evoluzione+ 高级拓展驾驶课程让学员感受公路跑车与竞赛车型之间的区别。课程第一天，学员将驾驶 296 GTB，进一步完善之前驾驶课程中已经涉及的技术； 第二天，学员将学习驾驶 296 Challenge，这是跃马单一品牌锦标赛中使用的闭轮式赛车。

    进入教室，戴上虚拟现实眼镜。身临其境的学习能加深对信息的记忆，让学员完全投入其中：通过模拟真实场景，学员将以最佳状态应对赛道。

    为了让学员保持最佳状态，Med-Ex 作为法拉利车队的官方医疗合作伙伴，将在赛道驾驶前后提供一系列辅助活动。课程为学员提供一名教练、一名理疗师和一名心理辅导员来提高心理健康水平，还要一位营养师会指导如何制作蛋白质、脂肪和碳水化合物均衡的午餐。

    针对上半身（手臂、肩膀和颈部）的晨间热身运动。与私人教练的单独训练，进行拉伸和姿势练习。训练反应能力和反应时间。

    赛道驾驶后的理疗恢复课程。进行有针对性的治疗，缓解肌肉紧张，提高灵活性，减轻疲劳和促进身体恢复。

    与运动心理学家一起进行控制呼吸和压力管理的练习。快速的集中注意力训练。

    驾驶课程将提供两款法拉利车型：296 GTB 和 296 Challenge。

    第一款是跃马著名的公路版 Berlinetta。第二款是马拉内罗专门为法拉利挑战赛推出的最新车型。

    法拉利 296 GTB:终极驾驶乐趣
    296 GTB 是一款紧凑灵巧的 Berlinetta，外形极具雕塑感，搭载全新的 120° V6 发动机和插电式电机，总输出功率可达 830 马力。这是一款重新定义驾驶乐趣的超高性能汽车。
    Ferrari Corso Pilota Evoluzione+ 2024
    296 GTB:竞技基因
    作为公路版 296 GTB Berlinetta 的竞技进化版，法拉利 296 Challenge 配备了双涡轮增压 V6 发动机，无电机干预时最大输出功率可达 700 马力。空气动力学设计使其性能达到巅峰：在时速 250 公里的情况下，296 Challenge 能够产生超过 870 公斤的垂直下压力，比 488 Challenge Evo 高出 18%。
    Ferrari Corso Pilota Evoluzione+ 2024
    Ferrari Corso Pilota Evoluzione+ 2024

    一个赛道，两个目标：寓教于乐，不断提升

    第二阶段的法拉利驾驶课程在两条具有象征意义的赛道上进行：瓦莱伦加和米萨诺赛道。两条赛道都极具挑战性，但又各具特色，影响着赛车的性能且降低驾驶乐趣。

    弯道图示
    • 活动场地瓦莱伦加赛道
    • 落成时间1951
    • 赛道长度4085 米
    弯道图示
    • 活动场地米萨诺赛道
    • 落成时间1972
    • 赛道长度4226 米
    培训结束后，每个驾驶课程仍在继续。跃马还为车手及其同伴准备的精致活动：在迷人意大利景点进行的奢华款待、尊贵美食体验以及健康护理。

    Ferrari Corso Pilota
    驾驶课程全年定期举办：请查阅日历以便查找完整课程列表。限定学员人数，以确保高效培训效果。

    查看日历
    如要参加 Evoluzione+ 高级拓展驾驶课程，学员必须完成运动驾驶课程、冰上驾驶课程或私人教练驾驶课程。该课程的学员人数上限为 25 人。学员将被分成 5 人一组； 每组将由三名合格教练陪同。您可以联系当地的法拉利经销商或使用您的账户访问法拉利 MyStore，注册法拉利驾驶课程并了解课程的所有详情。

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