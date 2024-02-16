EVOLUZIONE+ 高级拓展驾驶课程

Evoluzione+ 高级拓展驾驶课程让学员感受公路跑车与竞赛车型之间的区别。课程第一天，学员将驾驶 296 GTB，进一步完善之前驾驶课程中已经涉及的技术； 第二天，学员将学习驾驶 296 Challenge，这是跃马单一品牌锦标赛中使用的闭轮式赛车。
为了让学员保持最佳状态，Med-Ex 作为法拉利车队的官方医疗合作伙伴，将在赛道驾驶前后提供一系列辅助活动。课程为学员提供一名教练、一名理疗师和一名心理辅导员来提高心理健康水平，还要一位营养师会指导如何制作蛋白质、脂肪和碳水化合物均衡的午餐。
针对上半身（手臂、肩膀和颈部）的晨间热身运动。与私人教练的单独训练，进行拉伸和姿势练习。训练反应能力和反应时间。
赛道驾驶后的理疗恢复课程。进行有针对性的治疗，缓解肌肉紧张，提高灵活性，减轻疲劳和促进身体恢复。
驾驶课程将提供两款法拉利车型：296 GTB 和 296 Challenge。
第一款是跃马著名的公路版 Berlinetta。第二款是马拉内罗专门为法拉利挑战赛推出的最新车型。
第二阶段的法拉利驾驶课程在两条具有象征意义的赛道上进行：瓦莱伦加和米萨诺赛道。两条赛道都极具挑战性，但又各具特色，影响着赛车的性能且降低驾驶乐趣。