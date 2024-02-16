详细信息

如要参加 Evoluzione+ 高级拓展驾驶课程，学员必须完成运动驾驶课程、冰上驾驶课程或私人教练驾驶课程。该课程的学员人数上限为 25 人。学员将被分成 5 人一组； 每组将由三名合格教练陪同。您可以联系当地的法拉利经销商或使用您的账户访问法拉利 MyStore，注册法拉利驾驶课程并了解课程的所有详情。