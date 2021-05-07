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始于细节，“忠”于原创
真品证书能确保每一辆法拉利经典车的纯正血统。为此，法拉利经典车部门的专家们深入研究马拉内罗超群绝伦的档案库，在这里，其原始基因悉心保存在每辆汽车每一个细节中。
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比赛
全新时代
60年前，一辆跑车为法拉利开辟了新天地
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汽车
无尽刺激快感
第一辆限量版法拉利488 GT Modificata已交付给其车主，但会带来什么样的驾驶惊喜体验......？
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历史性的胜利
历史性的胜利
在庆祝中置发动机法拉利60周年的新系列首篇，让我们重温1961年一场著名的TARGA FLORIO殊荣。这是中置发动机法拉利---传奇的246 SP跑车的首次重大胜利......
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激情
塑造未来
在计算机辅助设计和3D打印诞生之前，所有全新法拉利车型的全尺寸原型均由工匠以木头和钢板精心组装而成。这是一项精准且充满热情的工程
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40年的涡轮增压历史：公路车
比赛
法拉利
126
CK
在四十年前的三月份，法拉利的第一辆涡轮增压一级方程式赛车在赛中首次亮相，并掀起了一场改变跃马赛车和公路车辆未来的革命。
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汽车
新时代
在法拉利首款涡轮增压一级方程式赛车首次于车赛中亮相40周年之际，让我们深入介绍跃马最新公路车所采用的尖端涡轮技术
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汽车
血统
涡轮增压法拉利赛车连续在1982和83两年一级方程式赛季中夺得制造商冠军头衔，这项技术促使跃马公路车的表现获得全面大跃进。而这个精彩的故事才刚开始……
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激情
全皮内饰
法拉利仪表盘是一个高科技的控制中心，整体散发独特的奢华感。
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汽车
起源历史
一款全新的特别系列法拉利已揭开神秘面纱，具备830cv的V12发动机与傲视同侪的性能，因为有两款前代车型开创先河，才有了对于这款限量版Berlinetta的期待与兴奋。
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比赛
无名英雄：吉安卡罗•巴吉蒂（Giancarlo
Baghetti）
透过最新回顾系列，我们将介绍多位值得我们认同的法拉利车手。第一位是吉安卡罗•巴吉蒂，他不仅在首次参加一级方程式世界锦标赛时为法拉利车队折桂，而且勇夺首个法拉利中置发动机车型的F1世界锦标赛冠军。
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《法拉利官方杂志》第50期
激情
五十的魔法
在《法拉利官方杂志》第50期的发行之际，我们追溯50 - 这个意义特殊的号码及对跃马的重要历史意义
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激情
封面故事
《法拉利官方杂志》的印刷版庆祝第50期，让我们回顾过去12年来封面的大胆设计和特殊汽车
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激情
法拉利官方杂志第50期
两位法拉利一级方程式赛车手，于赛道驾驶两辆法拉利SF90车型，成为第50期杂志的头条。
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激情
赛道现场表演
一位超人气DJ采样赛车声浪，在意大利穆杰洛赛道与 1000CV法拉利跑车同台献技，举办别开生面的音乐盛会
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比赛
我们的动力
本周末即将举行艾米利亚-罗马涅大奖赛，但在伊莫拉赛道上已经开始了一场精彩的表演。两位赛车手 - 查尔斯·勒克莱尔（Charles Leclerc ）和小卡洛斯·塞恩斯（Carlos Sainz）轮流驾驶新款SF90 Spider和SF90 Stradale Assetto Fiorano。
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汽车
冬季巡航
日本冬季天气多变，即使在一天之中也能有下雪和出太阳的情况，为测试新款Ferrari Portofino M 提供了完美的条件。我们从广岛出发来到濑户内海，旅程中多次在充满诗意的古老寺庙和宁静渔村停留
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