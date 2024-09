Hyper-Hybride

KERS – oder Kinetic Energy Recovery System – nutzt die kinetische Energie des Fahrzeugs beim Bremsen und speichert sie, um einen Elektromotor anzutreiben und die Leistung zu steigern. Eine ausgefeiltere Version – heute üblicherweise als ERS oder Energy Recovery System bekannt – wird immer noch in der Formel 1 und auch in hochrangigen Sportwagenrennen eingesetzt, unter anderem beim Ferrari 499P, der zweimal in Le Mans siegte.

Die FIA, der Dachverband des internationalen Motorsports, ist besonders an Hybridfahrzeugen interessiert. Straßenautos werden zunehmend elektrifiziert, und die Formel 1 und Sportwagenrennen stellen ein wichtiges Testgelände für neue Hybridtechnologien dar. Das ist der Hauptgrund, warum sich so viele Automobilhersteller im Spitzenmotorsport engagieren – und es werden immer mehr. Der Motorsport trägt seit langem zur Verbesserung von Straßenautos bei.