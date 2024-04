Ein Auto mit zwei Seelen

Für ein derart perfektes Ergebnis hat Ferrari einen durch und durch ganzheitlichen Ansatz gewählt. Jeder Aspekt wurde berücksichtigt: Aerodynamik, Hybridantriebssystem, Gewichtsreduzierung, Steuerlogik, Bremsen, Getriebe, Klang und mehr.

In Sachen Dynamik liegt der wichtigste Fortschritt im Aerodynamikpaket, das doppelt so viel Abtrieb bietet wie beim „normalen“ SF90 Stradale. Wie fühlt sich das auf dem Fahrersitz an? „Es ist eine wunderbare Erfahrung“, so de Simone. „Man fühlt richtig, dass das Auto fest am Boden haftet, aber noch beeindruckender ist, dass man seine Balance besser spürt. Der feste Heckflügel sticht sofort ins Auge, doch genauso wichtig sind die Änderungen an der Front, wie der neue Splitter und die beiden neuen S-Ducts.“

Der enorme Zugewinn an Abtrieb eröffnete viele weitere Entwicklungsmöglichkeiten, wie z. B. eine erhöhte Federsteifigkeit, die wiederum für ein sehr gleichmäßiges Fahrniveau sorgt. Dank dem zusätzlichen Abtrieb konnten auch die Bremsen erheblich verbessert werden – mit größeren hinteren Scheiben und neuen Belägen. In Kombination mit einer weiteren Innovation – ABS „evo“ – sind die Bremswege nun deutlich kürzer, so dass der Fahrer bei Kurveneinfahrt später abbremsen kann.