Ferrari holt sich den Sieg beim Le Mans 2024

Am Rennwochenende landeten zudem die Sieger der Ausgabe 2023 – Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi im 499P Le Mans Hypercar mit der Startnummer 51 – auf demdritten Platz in der Gesamtwertung, womit die Ferrari-Ehrenliste in Le Mans auf beeindruckende 11 Gesamtsiege und 29 Klassensiege beim ältesten und prestigeträchtigsten Langstreckenrennen der Welt angewachsen ist.

In der Woche vor der Rückkehr der roten 499P von Ferrari auf den Circuit de la Sarthe hat Ferrari eine Reihe von Veranstaltungen organisiert, die das Le Mans-Wochenende 2024 ergänzten.